Politiken: Мировая история, когда спорт начинает и заканчивает войны

Настольный теннис смягчил холодную войну, а футбольное соперничество развязало войну, унесшую тысячи жизней.

Много раз в истории спорт и политика сливались воедино и приводили к переговорам или, наоборот, к ссорам между конкурирующими странами.

Помогут ли грядущие зимние Олимпийские игры немного оттаять отношениям между Северной и Южной Кореей? Если представители этих двух заклятых врагов начнут переговоры, это будет большая удача.

Сейчас конфликт между Северной Кореей и окружающим миром обострился сверх меры из-за испытаний ядерных ракет, проводимых в этой стране, так что осторожные мягкие переговоры в приграничном поселке Панмуньом совсем не помешали бы, если мы хотим заменить воинственную риторику на более расслабленную беседу.

Конечно, это будет смешение спорта и политики. Но в любом случае, эти две сферы уже много раз переплетались во времена кризисов и конфликтов.

Вот несколько примеров того, как тесно бывали связаны спорт и политика.

«Пинг-понговая дипломатия»

В 1971 году отношения между США и коммунистическим режимом Мао в Китае были ледяные. Но приглашение из Китая открыло лазейку: режим позвал американскую команду на турнир по настольному теннису. Приглашение было отправлено во время чемпионата мира в Японии в апреле. Встреча с американцами открывала хорошие возможности для китайской пропаганды.

Глава госсовета Чжоу Энлай сказал в начале турнира, что американские игроки «открыли новую страницу отношений» между двумя народами. Тем самым был налажен контакт между двумя правительствами, и тремя месяцами позже министр иностранных дел США Генри Киссинджер тайно посетил Пекин. Годом позже президент Никсон приехал в Китай официально.

Чемпионат Европы по футболу

Война в Югославии привела к тому, что страну в 1992 году отстранили от Чемпионата Европы по футболу. Вместо нее в соревновании приняла участие другая страна, которая даже не проходила квалификацию. Страной этой была Дания, чья сборная в итоге неожиданно выиграла титул чемпиона, победив в финале главного фаворита — Германию.

Макс Шмелинг

До Второй мировой войны немцы активно продвигали на внешней арене боксера Макса Шмелинга (Max Schmeling). В 1930-е годы он несколько раз ездил в США, чтобы встретиться с чернокожим американским боксером Джо Луисом (Joe Louis), в связи с чем его интенсивно использовала берлинская машина пропаганды. Его победа в 1936 году над тогда еще ни разу не побежденным Луисом, по словам немцев, стала доказательством превосходства арийской расы. В 1938 году Луис взял реванш и одержал победу над немецким звездным спортсменом. Перед матчем с боксером встретился Адольф Гитлер, но когда стало ясно, что Шмелинг проигрывает бой, немецкое радио оборвало трансляцию.

Бойкот

В 1980 году Олимпийские игры проходили в Москве. Но годом ранее Советский Союз вторгся в Афганистан, из-за чего и случился бойкот. Длинный ряд стран решил воздержаться от участия в мероприятии в российской столице. Четыре года спустя настала очередь Лос-Анджелеса принимать олимпийскую лигу. И в этот раз в знак протеста против антикоммунистического настроя США туда не приехали Советский Союз и ряд стран восточного блока. Еще один бойкот произошел в Монреале в 1976 году, когда несколько африканских стран отказались приехать на Игры в знак протеста против участия в них Новой Зеландии, чья команда по регби ездила на матч в ЮАР, где в то время царил режим апартеида.

Терроризм

В 1972 году восемь палестинских террористов нанесли удар во время проведения игр в Мюнхене. Они взяли в заложники группу израильских спортсменов, но затем погибли в результате операции немецкой полиции, которая пыталась помешать палестинцам покинуть страну вместе с жертвами. Освободительная операция, однако, прошла неудачно, и те заложники, которых не убили террористы, пострадали во время перестрелки.

Футбольная война

В 1969 году футбольное соперничество между Сальвадором и Гондурасом стало прямой причиной того, что политическое напряжение вылилось в короткую, но кровопролитную войну. Перед началом войны сборные двух стран играли друг против друга во время отборочных матчей Чемпионата мира в Мексике. Первый матч выиграл Гондурас. В ответном матче победил Сальвадор. Напряжение, вызванное этими двумя схватками, заискрило, и между двумя странами начались бои. Все это происходило на фоне активной миграции и нерешенного спора насчет границы, и когда вспыхнул обоюдный гнев, ситуация вышла из-под контроля. В результате Сальвадор ввел войска в Гондурас, где за несколько дней боев погибли тысячи человек. Затем вмешалось международное сообщество, заставив правительства двух стран сесть за стол переговоров.

Шахматы

В разгар холодной войны внимание мирового сообщества привлекло одно событие. Американец Бобби Фишер (Bobby Fischer) и русский Борис Спасский сошлись в самой спокойной из всех возможных битв. Они встретились на Чемпионате мира по шахматам, проходившем в 1972 году в Исландии. В мировых шахматах тогда доминировали русские, но Фишер был особенно талантлив. Из-за этого между двумя сверхдержавами в Рейкьявике случилась битва, которая закончилась победой Фишера. Шахматист прожил весьма неспокойную жизнь, а в 2005 году он получил исландское гражданство.

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.