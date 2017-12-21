Независимая газета: Гибридные войны уже в соцсетях

Сегодня депутаты Палаты общин британского парламента обсудят тему предполагаемого вмешательства России в дела королевства. Дебаты пройдут на фоне призывов к правительству премьер-министра Терезы Мэй инициировать расследование в отношении влияния России наподобие того, которое проходит в США. Вместе с тем серьезных оснований беспокоиться по поводу активности России в соцсетях не стоит, показывает исследование под эгидой Оксфордского университета.

Обсуждение воздействия России на демократические процессы в Британии инициировал депутат от партии «Либеральные демократы» Том Брейк. Как передает Би-би-си, Брейк и его коллеги поднимут тему активности якобы российских аккаунтов в соцсетях, а также попытаются прояснить, нужно ли расценивать атаки на политические партии как ущерб, нанесенный британской инфраструктуре.

В преддверии дебатов в парламенте Брейк провел встречи с британским экспертным сообществом и представителями интернет-компаний. «Я проведу встречи с представителями (аналитического центра. – «НГ») Chatham House и Facebook, чтобы понять степень влияния России на британскую политику в общем и на исход референдума о выходе из ЕС в частности», – написал депутат в среду в своем аккаунте в Twitter.

Тема «российского вмешательства» начала обостряться в Британии минувшей осенью. Так, в ноябре избирательная комиссия Великобритании заявила о начале расследования в отношении бизнесмена Аарона Бэнкса, одного из крупнейших спонсоров кампании за выход из ЕС – Leave.EU.

Комиссия, в частности, проверит, является ли компания Бэнкса Better for the Country Limited единственным источником денег, потраченных на агитацию за брекзит. Ранее ряд британских депутатов высказали предположение, что средства на кампанию Leave.EU могли выделить и российские лица.

Главным британским политиком, отстаивающим «независимость» демократических процессов в королевстве, стал депутат лейбористов Бен Брэдшоу. Так, именно он был одним из инициаторов открытия расследования в отношении Бэнкса.

Брэдшоу вдобавок призвал британские власти отнестись к российскому вмешательству более серьезно, открыв масштабное расследование наподобие того, которое проходит в США по линии ЦРУ и Конгресса. «До сих пор правительство засекречивало данные (о российском вмешательстве. – «НГ»), не желая об этом говорить. Но мы нуждаемся в проведении полномасштабного расследования, которое пролило бы свет на все аспекты подрывной деятельности России», – сказал Брэдшоу в интервью Business Insider. Среди инструментов такой деятельности политик в том числе упомянул «гибридные войны в сфере соцсетей».

Сама Мэй дала понять, что знает, чем занимаются российские власти, и королевство готово защитить независимость своих политических процессов от попыток Москвы дестабилизировать общество. «У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете, и вам это не удастся», – сказала премьер, выступая в лондонском Сити в середине ноября.

Между тем явных свидетельств того, что российское вмешательство повлияло на исход референдума по брекзиту, нет. Такое мнение разделяет и глава МИДа Борис Джонсон, заявивший в интервью Sunday Times, что Москва не влияла на исход голосования. «Все, что мы имеем, доказательства, что Россия занималась троллингом в Facebook», – сказал он.

На днях аналитический центр Oxford Internet Institute, аффилированный с Оксфордским университетом, обнародовал доклад, в котором в подробностях изучил, в какой степени предполагаемые российские «боты» могли склонить мнение граждан в ту или иную сторону.

Авторы исследования пришли к выводу: число подозрительных аккаунтов в соцсетях даже теоретически не смогло бы оказать влияние на мнения британцев. «Мы не обнаружили серьезной активности России в соцсетях», – констатировала сотрудник Oxford Internet Institute Видья Нараянан.

По данным доклада, твиты организаций Sputnik и Russia Today составили лишь 0,6 % от общего количества постов. А ранее представители Twitter и Google дали понять, что не нашли никаких доказательств причастности России к агитации в пользу брекзита, сообщает Financial Times.

Опасения вокруг «российского влияния» в контексте референдума по брекзиту связаны прежде всего с нежеланием некоторых политиков признать свое поражение, считает профессор кафедры политических наук Университета Кента, научный сотрудник Chatham House, эксперт по праворадикальным движениям Мэтью Гудвин. «Нет сомнений, что любые подозрения по поводу вмешательства иностранной державы в демократические выборы должны быть изучены со всей тщательностью, – написал эксперт в издании Newsweek. – Однако для некоторых журналистов и политиков это (российское влияние. – «НГ»)… стало средством подорвать легитимность состоявшегося референдума, доказав, что граждане голосовали не по своей воле».

Со своей стороны Москва обвинения в свой адрес отрицает. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в частности, назвала «безответственными» обвинения Мэй в адрес России. «Набор тезисов не нов, но главное, что их объединяет, – безответственный и безосновательный характер выдвинутых в отношении России обвинений», – подчеркнула она.

Источник: Независимая газета

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.