Независимая газета: Астрономы впервые зафиксировали, что рядом с Землей пролетел «чужой»

14 октября земную орбиту на расстоянии в 24 млн км (это 60 расстояний от планеты до Луны) миновало некое космическое тело. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) сообщило, что через нашу Солнечную систему пролетел космический объект диаметром всего 300–400 м. И все же пролет именно этой «песчинки» с большой вероятностью может стать историческим событием для наблюдательной астрономии и соответственно для человеческой цивилизации.

Дело в том, что астрономы впервые в истории столкнулись с объектом из другой звездной системы. Такого до сих пор не наблюдалось. Этот межзвездный объект, как отмечалось в сообщении НАСА, похож на метеорит или комету. Объекту, диаметр которого менее 400 м, присвоили имя А/2017 U1. В агентстве отметили, что он достаточно быстро движется, поэтому астрономам приходится оперативно направлять телескопы на Земле и в космосе, чтобы более подробно его разглядеть.

«Но это не комета, – подчеркнул в беседе с «НГ» кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга Владимир Сурдин. – Дело в том, что, даже пролетая вблизи Солнца, этот объект не образовал «хвост» за счет испарения ледяного ядра, что характерно для комет. Значит, это сухое тело, что очень странно. Обычно звезды «отдирают» объекты с периферии других звездных систем. А тут – «подсушенное» тело, то есть можно предположить, что оно было на достаточно близкой орбите к своей родной звезде… Интересно посмотреть, как часто чужое тело может попадать в нашу Солнечную систему. И это экспериментальное подтверждение, что мы обмениваемся астероидами с другими звездами».

Скорее всего А/2017 U1 попал в Солнечную систему со стороны созвездия Лиры, пролетев межзвездное пространство со скоростью 25 км/с. А/2017 U1 впервые заметили 19 октября при помощи телескопа, который находится на Гавайях. Астроном, заметивший объект, рассказал, что он не был похож на обычный астероид или комету из Солнечной системы. Сейчас тело со скоростью 44 км/с летит в сторону созвездия Пегаса.

Управляющий Центром по изучению околоземных объектов Давид Фарноччиа сказал, что подобного случая исследователи ждали десятилетия. По его словам, долгое время существовала только теория, что астероиды и кометы перемещаются между звездами и минуют нашу Солнечную систему. Теперь же такой объект удалось впервые увидеть.

Возможно, этот факт станет помимо всего прочего еще одним сильным экспериментальным подтверждением гипотезы панспермии – занесения органики и даже жизни на Землю из других звездных систем.

Источник: Независимая газета

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