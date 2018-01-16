Le Monde: История циклична, и вновь в Австрии у власти ультраправые

Психоаналитик Франц Кальтенбек утверждает, что ультраправые сегодня оказалась у власти в Вене по той причине, что в отличие от немцев австрийцы не стали проводить историческую работу.

18 лет назад консервативная Австрийская народная партия под руководством Вольфганга Шюсселя (Wolfgang Schüssel) сформировала первую правительственную коалицию с Австрийской партией свободы Йорга Хайдера (Jörg Haider). С учетом программы основанной выходцами из СС АПС, другие европейские правительства свели контакты с Австрией к минимуму, тогда как в Вене и других европейских городах (в том числе в Париже) прошли акции протеста против такого позора. Два года спустя коалиция распалась из-за ухода двух министров АПС, после чего, казалось бы, восстановился порядок, а жизнь вновь пошла своим чередом.

Тем не менее 15 лет спустя все началось заново с правительственной коалицией консерватора Себастьяна Курца (АНП) и бывшего неонациста Хайнца-Кристиана Штрахе (Heinz-Christian Strache, АПС), которая была сформирована 18 декабря. Кроме того, как ни удивительно, возвращение АПС во власть ничуть не смутило европейское руководство и Еврокомиссию. Да, «нацистская лихорадка» Австрии уже успела утомить, а сама страна не представляет большого политического интереса.

Ловкий фокус

В этой связи вспоминаются рассуждения Лакана о принципе повторения. Чем же таким отличается австрийская история после «Аншлюсса», что в ней так сильна тяга к повторению, которое Фрейд не побоялся бы назвать демоническим? Вакуумом, то есть отсутствием политического акта, который примирил бы австрийцев с тем, что они сделали с 1938 по 1945 год. В отличие от Германии, где велась кропотливая историческая работа, Австрия смогла избежать ее с помощью ловкого фокуса: вторжение Гитлера означает, что австрийцы были жертвами, а не соучастниками или даже авторами множества преступлений!

Только вот Австрия 1938 года уже была не той, как в 1929 году, когда Фрейд заканчивал «Недовольство культурой», и даже не как в 1933 году, когда Карл Краус (Karl Kraus) завершал исполненную критики гитлеризма «Третью вальпургиеву ночь». Тысячи воодушевленных сторонников Гитлера, которые приветствовали фюрера на площади героев в Вене в 1938 году, сделали свою родину простой провинцией III Рейха. И их страна до сих пор не оправилась от этого изменения, тем более что сами австрийцы заявили, что не имеют никакого отношения к происходившему при власти нацистов.

Если не это отрицание, как тогда понимать гнусные лозунги вроде следующего: «Венская кровь и чуждость плохи для всех»? Смысл понятия «венская кровь», которое дало названия знаменитому вальсу Штрауса, вывернут здесь наизнанку. В расистском порыве эти слова приобретают облик извечного упрека провинциальных реакционеров в сторону Вены, которая считается плавильным котлом самых разных народов. Иначе говоря, эта кровь нечиста с точки зрения того, кто держится за свои предположительно германские корни. Но кто же придумал такой афоризм? Герберт Кикль (Herbert Kickl), который появился на свет в 1968 году в Каринтии, на родине Йорга Хайдера. Недавно же его назначили министром внутренних дел в правительстве Курца. Как глава полиции, он, безусловно, займется чистотой страны.

Расистская политика

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) мог бы отстрочить, хотя бы путем возражений, назначение Кикля главой МВД. Разве теперь он не будет руководить спецслужбами? Заявление Жана-Клода Юнкера о том, что его устраивает практически вся программа Курца и Штрахе, тоже не выглядело особенно смелым. Главы европейских государств промолчали. Исключением стала только Италия, которой пришлось не по душе австрийское предложение паспортов всем германоязычным жителям Трентино-Альто-Адидже. Почему бы тогда не выдать их венгерским сторонникам Виктора Орбана ради возрождения былого величия?

Если бы Австрия признала свое прошлое в ХХ веке, она пошла бы по другому пути и по крайней мере уважала бы гуманизм Ангелы Меркель. Сегодня австрийцы не торопятся выполнять затребованные ЕС скромные миграционные квоты. Наоборот, они хотят лишить мигрантов паспорта и денег по прибытии в страну, а также ограничить выплаты им третью минимального социального пособия, предназначенного для самых бедных австрийцев.

Агитация по направлению к Италии и расистская антииммиграционная политика новых властителей Вены указывают на то, что они расправляют крылья и готовят новую демонстрацию силы в будущем. Не возникнет ли у австрийских фашистов желания заключить альянс с коллегами из Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) против Европы? Европейцам пора очнуться, чтобы не оказаться застигнутыми врасплох прочими действиями австрийских националистов, которые вполне вероятны с учетом прошлого.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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