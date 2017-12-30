Коммерсант.ru: Уотергейт как тайная операция КГБ СССР

Федор Лукьянов делится сенсационной версией знаменитого скандала

Уходящий 2017 год был настолько насыщен, что подробно подводить его итоги почти невозможно. Лучше попробовать уловить дух этих 12 месяцев, на протяжении которых основные события были связаны с президентом США Дональдом Трампом, борьбой вокруг его фигуры и разоблачениями его намерений и контактов. К счастью, автору этих строк не пришлось самому напрягать фантазию и свои скромные аналитические способности: мне в руки заранее попал материал (op-ed) ведущего колумниста одной из крупнейших американских газет, насколько известно, он будет опубликован в ближайшее время. Колонка мастерски написана, она не только содержит вполне сенсационную информацию, но и, на мой взгляд, исчерпывающе передает интеллектуальные тренды современной политики Соединенных Штатов. Я рискнул перевести статью на русский язык и предложить ее для публикации "Огоньку" вместо традиционного подведения баланса года.

За минувший год американское общество узнало много о том, как русский диктатор Владимир Путин пытается разрушить его устои и поработить Америку, используя новейшие достижения технологий, пропаганду и ошибки, допускаемые политиками в демократическом мире. Однако мы лишь в начале пути. Еще предстоит осознать подлинный масштаб угрозы, исходящей от антидемократических клептократий, и найти способы противодействия ей.

Ограничиваться только текущими событиями нельзя, ведь хроника попыток Кремля разрушить сообщество свободных наций уходит далеко в прошлое, выстраивается в стройную линию поведения. Так что необходимо не только извлекать уроки из того, что уже было, но и переосмыслить некоторые устоявшиеся представления.

Так не пора ли восстановить историческую справедливость и очистить от наветов доброе имя Ричарда Никсона? Конечно, Никсон был противоречивой фигурой, деятелем очень консервативных взглядов, непопулярным в либеральной среде. Но он – один из наиболее успешных во внешней политике президентов США: высадка на Луну, сворачивание вьетнамской авантюры, перетягивание Китая на сторону Соединенных Штатов, что стало важным фактором победы в холодной войне, разрядка с СССР, позволившая выиграть время для перегруппировки сил, и прочее. Никсону пришлось уйти в отставку летом 1974 года. В противном случае его ждал неминуемый импичмент, поводом для которого послужило поведение Белого дома в скандале "Уотергейт" – о незаконном прослушивании избирательного штаба демократов во время президентской кампании 1972 года. История классическая, но все ли мы о ней знаем? Уверена, что нет.

Сегодня, когда о нравах и обычаях российских спецслужб (которые являются прямыми продолжателями КГБ СССР) и об их проникновении в самые недра американской власти известно куда больше, чем раньше, дезинформацию (прежнее название фейк-ньюс) прошлых эпох разоблачить несложно. Факты говорят сами за себя. Кому было выгодно устранение такого умелого и прозорливого главы американского государства, который начал эффективно распутывать безнадежный узел проблем – прекращение ненужной заморской операции и нарастающих внутренних протестов? Естественно, главному конкуренту, Советскому Союзу. Подрывать веру в американскую демократию, создавать внутреннюю неуверенность, усугублять внешние вызовы и разжигать рознь – не это ли извечная цель русских, которая была тогда и остается сейчас? Нет сомнений.

Источники в разведывательном сообществе подтверждают, что, несмотря на совершенно разный технологический характер операций 1972 и 2016 годов, общий почерк прослеживается достаточно четко. И в самой операции, и в использовании ее последствий

Прослушивание демократов? Теперь уже очевидно, что это давний и неизменный прием Лубянки. Надо признать, что квалификация КГБ 70-х была выше, вон сколько лет потребовалось, чтобы разоблачить его заговор в отеле "Уотергейт", а организатора хакерской атаки на серверы комитета Демократической партии летом 2016-го раскусили почти сразу. Источники в разведывательном сообществе подтверждают, что, несмотря на совершенно разный технологический характер операций 1972 и 2016 годов, общий почерк прослеживается достаточно четко. И в самой операции, и в использовании ее последствий. Создание шумихи вокруг всей истории. Раздувание ее до общемировых масштабов при помощи сети агентов. Использование коммуникационных ошибок администрации Никсона, которая, растерявшись, выбрала ошибочную тактику ответа. Наконец, умелое манипулирование демократическими институтами в Соединенных Штатах, подчеркивание необходимости очистить американскую политику от коррупции и злоупотреблений, разоблачение мнимого лицемерия – все это делалось тогда, как под копирку делается и сегодня.

Увы, свободное общество иногда пасует перед лицом такого злостного и циничного злоупотребления его идеалами и благородными устремлениями. Нам, американцам, просто в голову не приходит, до какого коварства способны дойти диктаторские режимы, чтобы отсрочить свой исторически неминуемый конец. С горечью приходится констатировать, что такие выдающиеся журналисты, как Боб Вудворд и Карл Бернстайн, стали слепым орудием советских тиранов, движимых ненавистью к свободе и американским ценностям. К счастью, с тех пор наше общество значительно повзрослело. Путину приходится опираться не на профессионалов-идеалистов, которые искренне хотят сделать Америку и весь мир лучше и потому иногда из возвышенных побуждений наивно становятся распространителями лжи, а на платных криминальных провокаторов – Джулиана Ассанжа, работников "фабрики троллей" и им подобных. Ну и, конечно, на пропагандистские медиа, финансируемые напрямую Кремлем. По крайней мере, ни у одного нормального потребителя информации не возникнет иллюзий относительно ее цели, и в этом смысле Соединенные Штаты намного сильнее, чем 45 лет назад.

История расставляет все по своим местам. Зря советские бонзы ликовали в 1974 году, глядя на плоды своей масштабной провокации – отставку Никсона и свару в американском истеблишменте. Наверное, среди тех, кто злорадствовал, был и совсем молодой в ту пору Владимир Путин. Да, нашей стране понадобилось время, чтобы прийти в себя от всей этой истории, которая, несомненно, нанесла урон репутации. На волне неуверенности президентом через два с небольшим года стал Джимми Картер – человек, руководствовавшийся благими намерениями, но явно слишком слабый, чтобы противостоять тоталитарному Левиафану. СССР воспользовался этим, чтобы поддержать переворот в Иране и приход там к власти религиозных фанатиков, а потом развязать кровавую агрессию в Афганистане. Однако уже в 1980 году Америка начала выздоравливать, и народ избрал президентом твердого и бескомпромиссного борца с коммунистической тиранией Рональда Рейгана. С этого момента дни советского режима были сочтены.

Сейчас в Кремле наверняка потирают руки, глядя, как приведенный ими к власти Дональд Трамп разрушает величие Америки, втаптывает в грязь ее ценности и идеалы. Но, как и в 1970-е, это пиррова победа Путина. Американское общество сплотилось против навязанного ему безответственного коррумпированного руководства, свободная пресса смело противостоит произволу, Конгресс незыблемо остается на страже Конституции США и свободы, пресекая попытки ими злоупотребить, а спецслужбы, которые прекрасно понимают, с каким вызовом им пришлось столкнуться, работают для того, чтобы защитить нацию от угрозы русского проникновения.

Президент Рейган говорил: "Не бывает легких ответов, но бывают простые. Нам нужно мужество, чтобы делать то, что является правильным с моральной точки зрения". На протяжении всей истории Америка была сильна тем, что оставалась на ее правильной стороне. И новому поколению врагов свободы еще придется убедиться в том, насколько несокрушима эта сила, даже если иногда кажется, что она отступает.

P.S. Если у кого-то возникли сомнения в подлинности текста, публикатор гневно отвергает их. Достаточно несколько дней почитать разделы мнений и комментариев американской прессы, чтобы быть уверенным: такой материал не вызовет возражений, будучи представлен в любое респектабельное издание.

Источник: Коммерсант.ru

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