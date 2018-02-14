Газета.RU: 90 лет назад родился физик и бессменный ведущий передачи «Очевидное – невероятное» Сергей Капица

90 лет назад родился советский и российский физик Сергей Капица, бессменный ведущий передачи «Очевидное – невероятное». О работе и взглядах ученого рассказывает «Газета.Ru».

Сергей Петрович Капица – ученый и популяризатор, бессменный автор и ведущий программы «Очевидное-невероятное», заведующий кафедрой общей физики в МФТИ. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет.

Сергей Капица родился 14 февраля 1928 года в Кембридже, в семье известного советского физика и лауреата Нобелевской премии Петра Капицы.

«Отец уехал из России вскоре после тяжелой утраты: во время эпидемии гриппа «испанки» он потерял свою первую семью – жену и двух детей, и хотя его работа в Кембридже была очень успешной, он страдал от одиночества и семейной неустроенности и часто писал об этом своей матери – Ольге Иеронимовне (урожденной Стебницкой) – в Петербург. Только через пять лет отец встретил в Париже Анну Крылову, которая жила там в эмиграции, вскоре они поженились, и я появился на свет», – рассказывал Капица.

В 1935 году семья вернулась в СССР, где Капица остался жить, учиться и работать. В 1949 году он закончил Московский авиационный институт и начал по распределению работать в ЦАГИ, где в течение двух лет занимался вопросами теплопередачи при больших скоростях потока.

Оказалось, что в пограничном слое воздух ведет себя не как газ, а как сжимаемая жидкость, что влияет на изменение теплопередачи и температуру торможения. Работа имела широкие научные перспективы, но им не суждено было осуществиться. Поскольку Петр Капица отказался поддерживать военную доктрину Сталина и не стал участвовать в разработке ядерной бомбы, в 1946 году он был уволен со всех официальных постов.

После того как отец попал в опалу, Сергей и сам потерял место в ЦАГИ.

В 1951 году он был переведен в Институт физики Земли, где занимался магнитными свойствами горных пород и их изменением под давлением. Но главным направлением его работы было математическое обеспечение магнитной разведки и магнитных измерений. Именно в это время он создал механический интегратор для вычисления интеграла Пуассона и усовершенствовал фотоэлектрический флюксметр. По результатам этих исследований в 1953 году он защитил кандидатскую диссертацию.

Петр Капица к тому времени стал академиком и начал собственные исследования в области электроники больших мощностей и гидродинамики. Вместе с Сергеем они работали в лаборатории на дачном участке, занимаясь изучением волн сантиметрового диапазона и разрабатывая мощные генераторы.

После смерти Сталина Петр Капица в 1955 году вернулся в Институт физических проблем, заняв пост директора. Вскоре туда пришел и Сергей.

В 1958 году он начал исследования и разработку ускорителей электронов на средние энергии – микротронов, которые в настоящее время получили распространение в различных областях науки и техники. Идею микротрона предложил еще в военные годы академик Владимир Векслер, но тогда большинство физиков сочли ее малоперспективной. Сергей Капица построил в институте первый действующий микротрон и доказал, что его можно успешно использовать не только в научной работе, но и в народном хозяйстве – как мощный источник рентгеновского излучения. На основе этих работ в 1962 году совет Объединенного института ядерных исследований присудил Сергею Капице степень доктора физико-математических наук. С 1953 по 1958 год он работал по совместительству в Институте научной информации редактором реферативного журнала «Физика». Так ученый впервые ступил на путь популяризации науки.

С конца 1950-х годов Капица также занимался преподавательской деятельностью: читал в МФТИ специальные курсы по ускорителям, а с 1964 год заведовал там кафедрой общей физики.

Слоганом факультета стало его высказывание: «Собрать стадо из баранов легко – трудно собрать стадо из кошек». В 1965 году Капица стал профессором института.

К преподаванию у Капицы был свой подход. «Одной из особенностей Физтеха всегда было, что на экзаменах по физике можно было пользоваться любыми шпаргалками, учебниками, конспектами – пожалуйста! Нельзя было только советоваться с другими студентами, – рассказывал он. – Экзамен должен был выявлять не знания, а понимание. Но это требует совершенно другого подхода к уровню преподавателей, они сами должны понимать, о чем идет речь, а для этого надо быть активно работающим ученым. Именно поэтому вреден ЕГЭ, это ведет совсем в другую сторону. Самый простой вопрос: впадает ли Волга в Каспийское море? Даже этот вопрос можно обсуждать. Потому что, скажем, миллион лет тому назад она впадала в Черное море».

В 1973 году Капица опубликовал книгу «Жизнь науки». Книга послужила предпосылкой к появлению телепередачи «Очевидное – невероятное». В том же году начал вести эту телепередачу. Она была посвящена науке и технике, в выпусках освещались философские, культурные и психологические проблемы научно-технического прогресса, делались прогнозы на будущее. Будучи ориентированной на широкую аудиторию, передача имела достаточно высокую для научно-образовательных программ популярность.

«Краснобаи и баламуты до сих пор сидят на нашем телевидении,

– считал Капица. – Публика – дура, как говорил Станиславский. Если бы наши каналы производили больше научно-популярных программ, публика бы их смотрела, я в этом не сомневаюсь. Мы исключаем эту область из нашей жизни и после жалуемся, что нет науки. Ее и не будет при таком отношении».

В декабре 1986 года, когда Капица читал лекцию по общей физике в МФТИ, в корпус пробрался член русской ультраправой антисемитской монархической организации «Память». Во время перерыва, когда Капица выходил из аудитории, он набросился на ученого и несколько раз ударил его по голове туристическим топориком.

Вырвав топор из рук преступника, Капица сам ударил его обухом по лбу, затем добрался до кафедры и попросил вызвать скорую и милицию. После этого он потерял сознание.

Нападавший был задержан, Капица – госпитализирован в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Там ему наложили 17 швов.

«Мозг остался цел. У меня крепкая голова», – отметил Капица в передаче «В гостях у Дмитрия Гордона» в 2009 году.

После выздоровления Капица вернулся к работе. В МФТИ после случившегося на протяжении полугода действовали экстренные меры безопасности.

Сергей Капица скончался 14 августа 2012 года от рака печени. Прощание прошло 17 августа в ДК МГУ, в тот же день Капица был похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой отца. Его имя носит астероид Сережа, открытый 20 октября 1982 года, и остров Капицы в составе Малой Курильской гряды. 14 февраля 2013 года, в день 85-летия ученого, состоялось открытие мемориальной доски на здании Российского нового университета.

Источник: ГАЗЕТА.РУ

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