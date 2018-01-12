EurasiaNet: Собственность богачей России выросла до 43% имущества всей страны

Количество богатых граждан в России растет самыми быстрыми темпами в мире, а их активы достигло почти половины имущества всего населения страны. При этом вместо вложений этих богатств в развитие своего бизнеса и экономики страны, состоятельные люди, по-видимому, продолжают выводить эти деньги из страны. Россия вошла в пятерку основных инвесторов для оффшорных зон, а размер активов богатых граждан в оффшорах достиг 84 процента ВВП России.

Между тем, обычное население беднеет четвертый год подряд, а доход ниже прожиточного минимума зафиксирован у 20,3 миллиона человек (даже учитывая тот факт, что на этот минимум часто практически невозможно прожить).

Богатые умножают капитал

В 2015 – 2016 годах количество богатых граждан России с состоянием более $1 млн увеличилось на 19,7 % до 182 тыс человек, говорится в исследовании World Wealth Report 2017 французской консалтинговой компании Capgemini. Это самый быстрый рост за указанный период в мире, где в среднем число состоятельных людей выросло на 7,5 % до 16,5 миллиона. Самые быстрые темпы роста после России – в Голландии (13,7 процента), Индонезии (13,7 процента) и Норвегии (13,2 процента). Отметим, что, несмотря на рост количества долларовых миллионеров в России, их число остается низким в сравнении с другими странами: США (4,8 миллиона человек), Япония (2,9 миллиона), Германия (1,3 миллиона), Китай (1,2 миллиона).

Доля имущества, которым владеет 1 % граждан России с самыми высокими доходами, в 2015 году достигла 43 % всего имущества жителей страны (в сравнении с 22 % в 1995 году), говорится в «Докладе о неравенстве в мире» организации Wid.world. В 2017 году, по данным агентства Bloomberg, 27 самых богатых граждан России увеличили свое состояние на 24,7 миллиарда долларов (1,4 триллиона рублей). А если исключить из их списка четырех людей, чье состояние уменьшилось, то рост имущества оставшихся составит 35 миллиарда долларов (2 триллиона рублей).

Бедные нищают

Интересно, что обогащение состоятельных граждан сопоставимо с потерями всего населения страны плюс потерями федерального бюджета, хотя отметим, что прямой взаимосвязи между этими явлениями не установлено. По данным Росстата, за 11 месяцев 2017 года реальные располагаемые доходы жителей упали на 1,4 % (данных за весь год пока нет). Чтобы понять, сколько это в деньгах (Росстат не публикует этот показатель в абсолютных величинах), можно прибегнуть к грубому расчету, который, тем не менее, позволит получить приблизительное представление.

К примеру, среднедушевые доходы населения в январе 2017 года составляли 24 тысячи 386 рублей. Если умножить эту цифру на 12 месяцев и 146,8 миллиона жителей страны, получится 42,9 триллиона рублей – это примерный годовой номинальный доход населения, который был в начале года. Если номинальный доход граждан (42,9 триллиона) за 11 месяцев упал на 1,4 % в реальном выражении, то снижение составляет около 600 миллионов рублей.

Наконец, дефицит бюджета России по итогам 2017 года, по данным Минфина, составил 1,6-1,7 триллиона рублей. Таким образом, потери бюджета вместе с потерями самих граждан в сумме составляют около 2,2 – 2,3 триллиона рублей.

В росте числа богатых граждан нет ничего дурного, если заработанные деньги вкладываются обратно в экономику государства. Однако в России ситуация осложняется высокими показателями оттока капитала. Только за первое полугодие 2017 года, по данным РАНХиГС, объем российских инвестиций в оффшорные юрисдикции (в основном, Кипр) составил 11 миллиарда долларов, что приближается к показателю полного 2016 года ($15,5 млрд) и на 1,7 миллиарда долларов больше всего 2015 года (9,3 миллиарда долларов). Объем оффшорных активов граждан России, по данным Национального бюро исследований США, по состоянию на август 2017 года, втрое превышает сумму международных резервов страны. В августе сумма резервов составляла 418,4 миллиарда долларов, следовательно сумма оффшорных накоплений, согласно выводам бюро, может составлять около 1,2 триллиона долларов, или 72,3 триллиона рублей по нынешнему курсу. Это 84 % российского ВВП по итогам 2016 года.

На фоне всего этого благосостояние обычных граждан России только ухудшается. За последние 4 года реальные располагаемые доходы только падали. В 2014 году – на 0,7 процента, в 2015-м – на 3,2 процента, в 2016-м – на 5,8 процента, за 11 месяцев 2017-го – на 1,4 процента. В третьем квартале 2017 года уровень бедности составил 13,1 % населения и стал самым высоким показателем третьего квартала за последние шесть лет, говорится в исследовании РАНХиГС. В целом в январе-сентябре денежные доходы 13,8 процента населения (20,3 миллиона человек) были ниже прожиточного минимума (10,3 тысячи рублей в месяц), хотя данный показатель является компромиссным и не отражает реальных потребностей граждан.

Как следует из опроса РАНХиГС, 13 % населения оценивают свое положение как «достаточно тяжелое, приходится отказывать себе в некоторых товарах и продуктах». Еще 4 % «еле сводят концы с концами». Данные опроса компании «Ромир» показывают, что каждая пятая семья (21 %) с ноября 2016 по ноябрь 2017 года оценивала свое денежное состояние как тяжелое или очень тяжелое, поскольку они были вынуждены отказываться от покупок некоторых товаров или даже «еле сводили концы с концами». Только треть опрошенных семей оценили свое положение как хорошее или спокойное, так как они могли позволить себе любые повседневные траты или крупные покупки.

Для решения проблемы социального неравенства есть достаточно инструментов, считает член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Это прогрессивная шкала налогообложения (при которой размер налога зависит от уровня дохода), запрет на вывод активов в оффшорные зоны, отмена налоговых льгот для крупного бизнеса, которые, по его оценкам, обходятся бюджету в 9,5 триллиона рублей в год.

Однако вряд ли государство пойдет на эти меры, чтобы сузить разрыв между богатыми и бедными, считает Шеин: «Очевидно, что любой крупный капитал, который контролирует сегодня власть в России, никогда не будет делать плохо самому себе и делиться своими деньгами с остальными гражданами нашей страны».

Источник: ИНОСМИ.РУ

Мнение автора не всегда совпадает с позицией редакции.