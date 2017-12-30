El Pais: Папа Римский критикует интриги, предателей и сетует на сложность церковных реформ

Франциск согласен с тем, что реформа церкви требует терпения, самоотдачи и деликатности, а также верности от кардиналов, епископов и священников Ватикана.

Ежегодная рождественская речь папы римского в курии всегда строится на смеси похвалы и критики в адрес тех, кто могли бы считаться его подчиненными, его командой. Полная лестных слов, эта речь всегда стремится уравновесить суровый «разбор полетов» по итогам года. В этот раз папа Франциск тоже начал с того, что обрушился на членов курии, попросил их о верности и признал как сложно оказалось реализовать задуманные им реформы. В прошлом году в эти же даты понтифик уже говорил, что в этой самой закрытой церковной организации начали выявляться определенные болезни, но заявил, что изменения, тем не менее, пойдут своим чередом. В прошлый четверг, в Клементинском зале Ватиканского апостольского дворца, папа пошутил на тему того, что до сих пор нет ясности по поводу достигнутых успехов: «Реформировать Рим – это все равно, что чистить египетского Сфинкса зубной щеткой», сказал он, цитируя монсеньора Фредерика-Франсуа-Ксавье де Мероде (Frédéric-François-Xavier De Mérode), и признался с юмором, что не всегда легко осуществить свои желания.

Споры вокруг курии всегда ведутся об одном и том же: ее сопротивление изменениям, стремление к интригам и несгибаемый консерватизм. Придя к власти почти пять лет назад, папа Франциск поставил своей целью начать масштабную реформу Церкви и, в частности, самого этого организма. Одни сферы оказались более приемлемы для перемен, другие – менее, но нельзя отрицать, что за это время имели место явные попытки затормозить процесс реформ и даже вступления в заговор. «Становится очевидным, сколько терпения, самоотдачи и деликатности необходимо для достижения цели, поскольку курия – древнейший, сложный, уважаемый институт, состоящий из людей очень разных культур, языков и менталитетов», – отметил он в начале выступления в духе собственно тех, кто не готов изменять своим привычкам.

Понтифик говорил о внутренних проблемах и войнах, которые часто идут в глубине подобных институтов, и о том, как важно избегать подобных сцен, весьма характерных как раз для возглавляемой им организации. «Это чрезвычайно важно, если мы хотим преодолеть неуравновешенную и испорченную логику заговора или малых кружков, которые представляют собой – вопреки всем оправданиям и добрым намерениям – раковую опухоль, ведущую к самореферентности. Она проникает также в церковные организации и особенно, в людей, которые там работают. Но когда это происходит, теряется радость Евангелия, радость возвещения Христа и общения с Ним».

В последнее время «интриги» дали о себе знать несколькими конкретными примерами, особенно в экономической сфере, на которую в большей степени направлены реформы папы Франциска и которая одного за другим потеряла всех своих руководителей. Сначала был смещен глава Секретариата по делам экономики кардинал Джордж Пелл (George Pell), который ожидает суда в Австралии в связи с обвинением в педофилии. Затем, генеральный ревизор Ватикана Либеро Милоне (Libero Milone) и заместитель главы Банка Ватикана (IOR) Джулио Маттьетти (Giulio Mattietti). Оба были уволены за то, что воспользовались доверием своих работодателей. Между тем, уходя, они настаивали на собственной невиновности и давали понять, что папа не в курсе того, что действительно происходит в организации.

Слова Франциска можно интерпретировать как намек на эти эпизоды и упрек тем, кого часто считают невиновным, несмотря на факты. «Те, кто обманывают доверие или пользуются в своих целях материнством Церкви, люди, тщательно отобранные для того, чтобы укреплять суть реформы, не понимают своей ответственности, попадают в ловушку амбиций или тщеславия, а когда их деликатно отстраняют, то они ошибочно провозглашают себя мучениками системы, мучениками "плохо проинформированного Папы" и "старого режима" вместо того, чтобы произнести mea culpa», – заявил понтифик.

Особое внимание в речи главы Римско-католической церкви было уделено роли, которую курия должна играть во внешней политике. Если бы она была закрыта в себе, она бы предала саму цель своего существования и была бы обречена на саморазрушение». Одновременно понтифик выделил и положительные черты тех людей, которые в эти годы работали с ним. «Наряду с этими сотрудниками есть и другие, которым предоставляют все необходимое время для того, чтобы они возвратились на верный путь, с надеждой на то, что они обратятся, а не воспользуются ситуацией. При этом, безусловно, не надо забывать о подавляющем большинстве верных, которые работают с похвальным усердием, компетентностью, самоотдачей, людей поистине святых».

Источник: ИНОСМИ.РУ

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