Dagbladet: В Пхёнчхане русские бьются за честь и родину – даже отчаяннее, чем если бы флаг был у них на груди

В Пхенчхане русские бьются за честь и родину – даже отчаяннее, чем если бы флаг был у них на груди.

Это вам не просто поставить на место весь мир. Речь идет о том, чтобы выиграть битву за сердца. С поднятой головой проглотить этот позор – отстранение государства от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Вот почему победа для России – еще важнее, чем обычно. Дисквалификация России приводит к тому, что еще больше ставится на кон.

Как сказала во вторник завоевавшая бронзу в лыжном спринте Юлия Белорукова о напряженных отношениях с Международным олимпийским комитетом: «Нас ничто не сломает. Мы сильные и будем бороться до конца».

Многим россиянам не дали приехать на Олимпийские игры, несмотря на то, что Международный спортивный арбитражный суд, CAS, прямо перед началом Игр снял с них обвинения в применении допинга. Это значит, что все государство с президентом Владимиром Путиным во главе может говорить о том, что мир страдает русофобией, что антироссийские настроения, направляемые США и Западом, привели к тому, что Россия как государство отстранена от участия в Олимпийских играх. И правительство и СМИ пользуются этим на все сто процентов. А это многое значит.

Россия выставила молодых спортсменов, таких как Юлия Белорукова и еще один обладатель бронзы в спринте, Александр Большунов. А лучшие вынуждены смотреть Олимпийские игры в Пхенчхане, лежа на диване. Поэтому сейчас происходит национальная мобилизация. Как выглядит эта новая попытка?

«Мы покажем нашу душу и наше сердце всему миру. У нас были проблемы, но сейчас мы чисты», – заявил с места проведения лыжных гонок звездный спортивный комментатор России журналист Дмитрий Губерниев, своего рода российский Бьерге Лиллелиен (Bjørge Lillelien, считается лучшим спортивным комментатором Норвегии, особенно любил комментировать футбол, прыжки с трамплина и лыжные гонки – прим. ред.). И на самом деле это был политический призыв, комментарий для дискуссионной передачи на государственном Первом канале, в которой речь идет о дисквалификации России. И комментатор соревнований в спринте во вторник набирался сил.

«Спасибо за то, что вы здесь», – говорит он о молодых российских участниках, одновременно посылая горячий привет дисквалифицированным, в частности Сергею Устюгову. Камера скользит по трибунам, где комментатор видит российские флаги. Он с энтузиазмом восклицает: «На трибунах – российские флаги. Теперь вы можете торжествовать. Теперь можете показать флаг». Вот Александр Большунов стоит на старте, а комментатор обращается к публике у себя на родине: «А как вы там, дома? Готовы болеть? Вся страна должна сейчас помочь». И далее: «Все наши участники – потрясающие. Вот прекрасные примеры для олимпийского движения».

Но несмотря на все призывы комментатора к поддержке, наступает момент истины. Это комментарий о норвежском феномене, когда Йоханнес Хестфлот Клэбу обходит Большунова в финале: «Это просто бегущая гидроэлектростанция».

Подчеркивается, что русские не одни: пусть российским биатлонистам не дали взять с собой своих руководителей, но российским спортсменам помогают лидеры и лыжные смазчики белорусской и казахской сборных. Юмор тоже присутствует. Один из заголовков на сайте «Фонтанка»: «Россияне проигрывают норвежским астматикам».

В Южной Корее – вопреки всему – борется страна, окруженная врагами. А моральные победители, которые отстранены неправомерно, получают помощь от своих хороших друзей. Вот такой получился рассказ о России и Олимпийских играх в Пхенчхане.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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