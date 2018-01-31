Dagbladet: Сенсационное закулисье Давоса или тайные вечеринки со звездами

«Тому, что происходит в Давосе, следует происходить не в Давосе».

Это можно прочитать на рекламном щите в центре швейцарского альпийского городка, который каждый год принимает Всемирный экономический форум.

Но учитывая присутствие в одном городе супермоделей, элиты власти и миллиардеров, «неограниченный доступ к самому дорогому шампанскому» и счета в баре на суммы, которые просто уму непостижимы, несложно понять, что остальному миру известно не все.

Каждый год в течение четырех дней весь городок становится с ног на голову, когда главы государств, королевские особы, звезды Голливуда, богатейшие люди, музыкальные звезды и ведущие бизнесмены оккупируют город для проведения Всемирного экономического форума.

Снайперы, несколько тысяч швейцарских полицейских и сотни охранников и солдат спецназа заботятся о том, чтобы самые могущественные и богатые могли беспрепятственно передвигаться по перекрытым районам города.

Со всего мира собирается «верхушка», чтобы обсудить такие темы, как рост протекционизма со стороны сверхдержав, коррупция, глобальное потепление и дигитализация.

Быть принятым в приличное общество – удовольствие недешевое. Нередко крупные компании и богатые инвесторы раскошеливаются на многие сотни тысяч крон только для того, чтобы обеспечить себе участие в мероприятии – и тем самым на карточку участника, открывающую важнейшие двери в Давосе во время недели проведения Форума. Иногда речь идет о миллионных суммах.

Но это – только для того, чтобы попасть на официальные мероприятия в рамках Всемирного экономического форума. Для того, чтобы попасть на вечеринки, на которые хотят попасть «все», но о которых вместе с тем мало кто из участников говорит вслух, надо знать нужных людей. Или быть человеком, знакомством с которым дорожат все остальные.

Норвежская вечеринка со знаменитостями

В этом году, как и во все предыдущие, в Форуме приняла участие внушительная норвежская делегация из столпов норвежской экономики и политики. В понедельник на этой неделе они встретились на праздничном ужине по приглашению главы компании REMA 1000 (крупная норвежская компания, занимающаяся продажей продовольственных товаров – прим. ред.) Уле Роберта Рейтана (Оle Robert Reitan).

«Это традиция, которой гораздо больше лет, чем я участвую в Форуме здесь, в Давосе, но каждый год кто-то должен приглашать (на ужин) – в этом году эта возможность выпала нам. И я этим горжусь», – заявил Рейтан в беседе с Dagbladet.

Но, несмотря на существенную концентрацию власти в одном зале, норвежская вечеринка – простое чаепитие по сравнению с тем, что происходит за закрытыми дверями в других частях городка.

«Поверхностное мероприятие»

«Туда хотят попасть все, но нас в этом году не пригласили», – сказал известный американский профессор, с которым корреспонденту Dagbladet удалось поговорить в Давосе.

Это был краткий комментарий к тому, что Dagbladet удалось узнать об одном из неформальных мероприятий в Давосе при условии, что собеседник останется анонимным.

Во время Форума в Давосе в этом году все говорили о вечеринке в ночном клубе Cabana, организованной американской компанией, занимающейся информационными технологиями Salesforce. Там элите пришлось ждать на снегу под дверью около получаса, в то время как многочисленные представители верхушки администрации Трампа проникали в помещение в обход очереди, по словам Financial Times.

Шведский профессор экономики Эрик Берглёф (Erik Berglöf), являющийся директором Института глобальных проблем (Institute of global affairs) при Лондонской школе экономики, приезжавший на Форум в Давосе 18 раз, считает, что главное на таких вечеринках, – чтобы тебя увидели:

«Но для меня подобные вечеринки – очень поверхностная часть всего мероприятия. Я был на вечеринках, организованных Google и Facebook, и там это все проявляется в чистом виде: народ собрался, чтобы просто повеселиться. Если говорить честно, то достаточно побывать на паре-тройке подобных мероприятий, а потом все только повторяется», – рассказывал он, по словам британской газеты Telegraph.

Газета цитирует еще одного частого посетителя Давосского форума, пожелавшего остаться анонимным. Он считает, что подобные вечеринки приобретают все больший размах.

«С каждый годом эта традиция все больше вырождается. Денег тратится все больше, все больше компаний жаждут продвинуть самих себя», – говорит он и добавляет:

«Но даже лучшие мероприятия подобного рода – гораздо более захватывающие по рассказам, чем они есть на самом деле. Я бы охарактеризовал атмосферу на некоторых из этих вечеринок как довольно случайную. Какие-то неумело танцующие мужики средних лет в строгих костюмах. Многие из собравшихся там фактически не знакомы друг с другом. Понятное дело, что некоторые „тусовки" бывают достаточно крутыми, но большинству из нас приходится на следующий день вставать в семь утра».

И, несмотря на то, что здесь вертится много денег, и что вечеринки часто затягиваются далеко за полночь, самое главное – вовсе не обязательно алкоголь и возможность повеселиться.

Потому что, по общему мнению, одна из самых важных составляющих Форума в Давосе – установление контактов. И эти контакты вполне могут завязываться во время ужинов в городе с участием самого разного руководства.

На одном из подобных ужинов, которому уделили большое внимание колумнисты норвежских СМИ, можно было видеть руководителя норвежской Statoil Эльдара Сэтре (Eldar Sætre), сидевшего за тем же столом, что и президент США Дональд Трамп.

Будучи одним из 15 руководителей, принявших в четверг участие в эксклюзивном ужине, Сэтре смог поговорить с американским президентом, по словам E24.

«Ему хотелось услышать, что нужно для того, чтобы мы больше инвестировали в США», – заявил Сэтре интернет-изданию.

Впоследствии шеф Statoil отзывался о Трампе как о человеке, слушающим своего собеседника и заинтересованном, и выразил предположение, что в тот вечер с ними встречался Трамп – бизнес-лидер.

«Ездить в Давос» как самое главное

То, что во время Форума проводятся неформальные мероприятия, заметить нетрудно, потому что многие из них организуются на главной улице. Такие компании, как Microsoft и Facebook, раскошеливаются на то, чтобы получить в свое распоряжение помещения магазинов и кафе в Давосе почти на неделю, а местное население с удовольствием отправляется в отпуск.

Но, как уже говорилось, самое важное в Давосе – вовсе не высокий уровень потребления шампанского одетыми в меха женами олигархов и инвесторами-нуворишами. Тут можно увидеть и политиков и руководителей бизнеса, танцующих или подпевающих шлягерам 80-х вместе с другими в баре Pianobar Tonic в гостинице «Европа».

Туда можно попасть независимо от цвета строго иерархичного удостоверения участника Всемирного экономического форума, и уже много лет это местечко в альпийском городке считается тем местом, где ты непременно должен «засветиться». Telegraph утверждает, что «все в Давосе, кто что-то из себя представляет», побывали в этом баре, настроение в котором больше напоминает то, которое царит в пивнушке в Лиллестреме, чем то, которое можно было бы ожидать в месте сбора элиты.

Вечеринка это или нет? В 2015 году The New York Times опубликовала вариант пирамиды потребностей Маслоу, который был назван «пирамида потребностей генеральных директоров» – где в самом низу списка было «не попасть в тюрьму». А в самом верху стояло «ездить в Давос».

Изначально наверняка следовало воспринимать эту остроумную пирамиду потребностей как юмористическую. Но если бы вы спросили кого-то из представителей финансовой элиты, побывавших в Давосе на этой неделе, то нет гарантий, что их список приоритетов сильно отличался бы от перечисленных в пирамиде.

Всемирный экономический форум

* Фонд, располагающийся в Женеве.

* Основан в 1971 году немецким профессором Клаусом Швабом, по-прежнему возглавляющим Форум. Бывший министр иностранных дел (Норвегии) Бёрге Бренде в прошлом году получил только что созданный пост президента Всемирного экономического форума.

* Больше всего известен благодаря ежегодному мероприятию, проводимому в Давосе в январе. Политические лидеры, лидеры бизнеса, эксперты, представители верхушки общества из разных стран и журналисты собираются, чтобы обсудить глобальные проблемы, такие как развитие экономики, конфликты и изменения климата.

* В этом году престижный форум проходил 23-26 января. Он стал 48-м по счету.

Источник: NTB

Источник: ИНОСМИ.РУ

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