Calcalist. Профессиональный футбол опасен для здоровья спортсменов

Игроки профессиональных клубов испытывают жесточайшие физические и эмоциональные перегрузки, что сказывается на их здоровье. Однако плотное расписание матчей футбольных лиг и стремление владельцев клубов получить максимальные прибыли не позволяют футболистам нормально восстанавливаться после столь интенсивного ритма жизни.

Постоянная необходимость футбольных команд в улучшении физических и ментальных данных своих игроков нередко проистекает из весьма циничных соображений. Все упирается в деньги. Не случайно в прошлом году тренер британского клуба «Манчестер-сити» Пеп Гвардиола сказал в интервью английским СМИ, что количество матчей в современном футболе возлагает на игроков нагрузки, превышающие все разумные пределы, подвергая их жизнь опасности. Тренер «Манчестер-сити», разумеется, не единственный, кто предостерегает в связи с опасной ситуацией, сложившейся в профессиональном футболе. Европейские клубы теряют миллионы евро в год в результате травм, получаемых спортсменами, а также в связи с физической перегрузкой и эмоциональным выгоранием игроков.

Причина, по которой игроки вынуждены преодолевать подобные нагрузки, связана с огромными средствами, которые инвестируют владельцы клубов в футбольные матчи. Чем больше матчей, тем больше эфирного времени, проданных билетов, рекламы. Знаменитые футболисты получают за свою работу астрономические суммы. Поэтому от них ждут возвращения инвестиций. Речь идет не только об успешной игре на поле, но и о продаже сувениров, спортивной одежды с их портретами и т. п. Ситуация такова, что любой профессиональный клуб вынужден иметь целый штат физиотерапевтов, массажистов, врачей, диетологов, психологов и еще целый ряд других специалистов. Кроме главного тренера в клубе работают тренеры, специализирующиеся на отдельных аспектах игровой тактики (защита, нападение, подготовка вратарей и т. д.) Все это, разумеется, стоит огромных денег.

Речь идет 65-70 матчах в сезон, а многие игроки не отдыхают в течение года более двух недель. Однако проблема не только в перегруженности расписания. Дело в том, что характер современной игры очень изменился за последние годы. Усилия, которые прикладывают игроки, интенсивность матчей, ритм – все это значительно возросло в последний период. Сегодня футболисты играют в среднем около 5000 минут в течение сезона. К этому можно добавить постоянные поездки, тренировки, сопутствующие мероприятия. Задача тренеров и специалистов, нанятых клубом, поддерживать каким-то образом состояние игроков, испытывающих невероятные физические и эмоциональные нагрузки.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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