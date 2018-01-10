Апостроф: Украинская армия ждет новое мощное оружие. По кому готовится ракетный удар?

В начале января росСМИ забеспокоились из-за видео, на котором демонстрировалось испытание двигателя нового украинского ракетного комплекса «Гром-2». В России даже начались разговоры о том, что этим оружием ВСУ якобы могут уничтожить мост через Керченский пролив в оккупированный Крым.

О том, как идет работа над «Громом-2», когда примерно украинская армия может получить такое оружие и почему разговоры о его использовании в нынешнем военном конфликте с РФ – провокации, в блиц-интервью «Апострофу» рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

– Как вы считаете, когда ждать широкомасштабного производства ракетных комплексов «Гром-2»?

– Мы говорим о заводских испытаниях одного из элементов комплекса. Скажем так, одной из ступеней твердотопливного двигателя. До проведения полномасштабных испытаний еще пройдет немного больше времени, потому что мы должны провести испытания ракеты, комплекса, других вещей. Это все займет определенное время. А широкомасштабное производство комплекса, по оптимистическим оценкам, может начаться через два года.

– Может ли этот комплекс стать мощным украинским оружием в той гибридной войне с Россией, которая сейчас идет? Он делается именно под конфликт или это новое мощное оружие для украинской армии?

– Этот комплекс изготавливается по заказу иностранного заказчика, учитывая все те требования, которые выдвинул зарубежный покупатель. На основании этого комплекса может быть создан собственный комплекс, у которого будут лучшие тактико-технические характеристики, и потенциал для этого будет вполне достаточный.

Военные рассчитывают на то, что после удачного завершения цикла испытаний и поставок партии для инозаказчика это существенно снизит расходы на доработку комплекса под требования украинских военных, которые выше, чем требования инозаказчика.

– То есть на сегодня преждевременно говорить, что это оружие для Украины?

– Об этом никто и не говорит. Это комплекс, который производится на основании контракта для одной из ближневосточных стран. Но это существенно уменьшает финансовые и технологические риски, связанные с разработкой этого оружия, которое нужно, собственно, и Украине. И военные действительно делают ставку на эту систему вооружений после завершения всех работ, связанных с другой страной.

– Насколько мощное оружие комплекс «Гром-2»?

– Это оружие нам нужно потому, что на сегодняшний день самым мощным комплексом ВСУ является советский комплекс «Точка», который стоит на оснащении нашей первой ракетной бригады.

Ракетный комплекс «Точка» имеет дальность до 120 километров. Но он в свое время был рассчитан для использования различных боеприпасов, включая ядерную боевую часть и другие вещи, которые предусматривали возможность достаточно большого отклонения от цели. Сегодня у нас нет такой «дальней руки», которая способна наносить поражение противнику на большие расстояния. И если мы говорим, что комплекс «Ольха» выходит на дальность в 120 км, а в идеале еще чуть дальше, то комплекс «Гром-2» должен выйти на дальность 280 км в экспортной версии. А в версии для собственного использования он может иметь и большую дальность.

То есть фактически этот комплекс будет первым, который будет способен поражать цели на минимум вдвое большем расстоянии, а то и втрое, чем те образцы вооружений, которые на сегодняшний день есть на вооружении украинской армии. Это показатель по дальности.

Показатели по точности и мощности, я думаю, будут на порядок превышать те показатели, которые сегодня связаны с комплексом «Точка».

– В России возникла определенная истерия из-за этого комплекса. Там уже начались разговоры, что это оружие может ударить по РФ. В частности, они говорят, что этим оружием могут быть нанесены удары по керченскому мосту, которым Россия хочет соединить свою материковую часть с оккупированным Крымом.

– Я не знаю, откуда берутся эти разговоры. Это не совсем так. На самом деле речь идет о завершении определенных этапов работ, связанных с созданием комплекса для инозаказчика. Это длительный процесс, который связан с определенными технологическими препятствиями и задачами, которые украинская сторона решает. Такие комплексы создаются в течение 7-10 лет. Если бы украинская власть финансировала этот проект с тех пор, когда он был начат, а этому проекту не менее 12 лет в разных версиях, то это оружие уже было бы. И оно действительно было бы способно выполнять те задачи, о которых вы говорите.

Во время начала войны мы решали эти задачи за счет комплексов «Точка» со всеми рисками применения, связанными с тем, что этот комплекс имел кучу технических проблем. И не только с точностью, но и с тем, что не все ракеты долетали до целей, потому, что они уже были старыми, а их ресурс не продлевался.

К выполнению боевых задач комплекс «Гром-2» приступит после закупки Вооруженными силами, после отработки их возможностей. Только после этого он попадет на вооружение первой ракетной или другой бригады. И тогда уже можно будет говорить об использовании его в качестве боевого средства.

До этого все разговоры об использовании комплекса «Гром-2» как средства борьбы в текущем конфликте можно воспринимать как провокационные вещи, которые могут создавать определенное впечатление, что Украина пытается использовать что-то очень мощное в боевом конфликте, а техника использования непонятна. Это когда вы говорите о мостах и других вещах.

Мы говорим о том, что в течение короткого промежутка времени Украина за счет увеличенного финансирования этого проекта обеспечила завершение первого цикла работ и сейчас приступает к другому этапу работ, который связан с созданием этого оружия.

– То есть вся эта истерия из России не имеет никаких оснований?

– Я истерии из России не вижу, кроме того, что на отдельных форумах есть пренебрежительные оценки этого комплекса, что выглядит смешно. Потому что это оружие достаточно эффективно, и небольшое число стран способно обеспечить полный цикл производства такого оружия. А ключевой вопрос этого комплекса – полный цикл производства всех компонентов, включая твердое ракетное топливо, которое является ключевым элементом этой системы.

Топливо, система наведения – это ключевое. А все остальное – это, скажем так, машина, которая дополняет эту составляющую.

То есть создание собственного цикла по производству ракетного вооружения с учетом собственного топлива – это то, что обеспечивает нам повышение потенциала и по всем другим образцам вооружений, где есть твердое топливо, которое нужно менять на свое. Ведь срок использования топлива в разных ракетах – до 15 лет. Сейчас у нас все ракеты – зенитные ракеты, ракеты ПВО, авиационные – нужно переоснащать на другое топливо, чтобы обеспечить их использование Вооруженными силами.

Так что вопрос насчет России – это скорее их нервная реакция на то, что в Украине осуществляются мероприятия, связанные с реальным повышением боеспособности оборонной промышленности, соответственно – с постепенным повышением боеспособности украинской армии.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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