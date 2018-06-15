Aftenposten. Шесть сюрпризов из России: как самый дорогой футбольный чемпионат может стать лучшим в истории

«Добро пожаловать в Россию», – говорит президент Владимир Путин по-английски в видеообращении к двум миллионам гостей чемпионата мира по футболу.

Официально на праздник футбола, обещающий, по уверениям Путина и ФИФА, стать лучшим в истории, Кремль потратил 100 миллиардов норвежских крон (782 миллиарда рублей – прим.перев.).

Россия одевается как на парад, чтобы произвести хорошее впечатление и улучшить свою репутацию.

Многие иностранцы, посетив любой из 11 городов–хозяев чемпионата, крепко удивятся.

Этому есть шесть причин.

1) Новый имидж российских городов

«Как здесь чисто. Нигде ни окурка», – восхищаются американские туристы.

В одной только Москве уличной плиткой проложили 1100 километров. Спрос на гранит в городах европейской части России подскочил настолько, что на востоке страны даже возникли перебои с надгробиями, жаловались сибирские газеты.

В результате российская столица станет чище, краше и удобнее большинства своих европейских коллег.

Центральные районы всех одиннадцати городов, принимающих матчи чемпионата мира, отреставрировали и украсили.

Целая армия дворников держит улицы и площади в образцовой чистоте.

2) Поезда ходят как часы

Если бы российские поезда опаздывали и отменялись так же часто, как в Норвегии, русские давно подняли бы бунт.

Проблем в России, может, и хватает, но поезда и метро почти всегда ходят как часы. Проехав по российским железным дорогам более 20 тысяч километров, корреспондент «Афтенпостен» опоздал в общей сложности на пять минут.

Всем футбольным болельщикам полагаются бесплатные билеты на поезд. Таким образом организаторы постарались разгрузить авиалинии и шоссе от чемпионатной шумихи.

3) Стадионы

Всего четыре года назад во всей России с трудом можно было найти один-единственный стадион, полностью удовлетворяющий требованиям международной футбольной ассоциации ФИФА.

Для чемпионата мира радикально перестроили или построили с нуля 12 стадионов.

Некоторые из них производят поистине грандиозное впечатление.

Проблема в том, что некоторые из них пока вообще не принимали футбольные матчи, за исключением пары товарищеских.

К тому же на пяти из них в следующем году играть в футбол на высшем уровне не будут: местные клубы либо не играют в высшем дивизионе, либо у них нет денег.

Тренер сборной Дании Оге Харейде (Åge Hareide) заявил, что поразился стадиону, который возвели специально для его команды. Строительство обошлось российским организаторам в 45 миллионов крон.

«Лучшего стадиона у нас давно не было», – говорит Харейде.

4) Российские цены

За вычетом гостиниц, жилья и импортных товаров, гости чемпионата приятно поразятся уровню российских цен.

Полулитровая бутылка хорошего российского пива обойдется вам от силы в 35 крон (270 рублей – прим.перев.). А как правило – еще меньше.

Команде спортивных журналистов «Афтенпостен» доводилось съедать в российских ресторанах прекрасные обеды – и ни разу мы не платили больше 150 крон (1,2 тысячи рублей).

Слабый рубль, обвалившийся менее пяти лет назад в связи с падением цен на нефть, вообще приятно порадует кошельки иностранных гостей.

Однако лучше держать ухо востро, особенно в том, что касается такси.

Одного иностранца как-то развели в аэропорту на целых 26 тысяч рублей, хотя доехать до города стоит от силы полторы тысячи.

5) Любопытные и гостеприимные русские

«Просим прощения за неудобства, нам действительно очень жаль», – объясняет корреспонденту «Афтенпостен» глава местного отделения ФСБ.

Причина: сотрудников газеты не пустили на стадион.

Гостей чемпионата повсюду будут сопровождать волонтеры, прошедшие спецкурсы по истории, иностранным языкам и даже предотвращению конфликтов.

К тому же русские гораздо более любопытны и открыты миру, чем принято считать.

Проблема лишь в том, что многие, особенно представители старшего поколения, не говорят по-английски.

Во всех городах-хозяевах для таксистов были организованы курсы базового английского, чтобы можно было объясниться.

6) Безопасность превыше всего

Любые спортивные состязания требуют повышенных мер безопасности, но русские превзошли едва ли не всех.

ФСБ требует, чтобы у гостей при заселении в отель снимали копии со всех страниц паспорта.

Кроме того, все гости обязаны получить регистрацию в полиции в течение трех дней.

Повсюду охрана, полицейские, представители спецслужб и люди из ФСБ. Что бы ни происходило внутри арен и за их пределами – все под их недремлющим оком.

Из Московского Государственного Университета разъехались студенты – на время чемпионата их места в общежитии займут полицейские и спецслужбы. На любые политические демонстрации наложен запрет.

У России вообще немало врагов, а с тех пор как страна в 2010 году получила право стать хозяйкой чемпионата по футболу их стало еще больше. Поэтому меры предосторожности приняты беспрецедентные. Пусть толчея и постоянные очереди и вызывают некоторое раздражение, большинство русских сходится в том, что это небольшая плата за безопасность – лишь бы не было терроризма.

«Принимать чемпионат мира – большая честь для нас», – говорит Яна из Пензы.

Она проводит отпуск на Черном море вместе с мужем и сыном и остановилась в той же гостинице, что и сборная Дании.

Их отношение к чемпионату можно назвать типичным для россиян, с которыми довелось пообщаться корреспондентам «Афтенпостен».

Они очень гордятся и надеются, что все пройдет благополучно – хотя сами футболом практически не интересуются.

«Афтенпостен»: Вы будете смотреть матчи чемпионата мира?

– Нет, ни мы сами, ни наши друзья. Мы не болеем. Мы лучше что-нибудь другое посмотрим.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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