112.ua: Украина подала в трибунал ООН на Россию в связи со строительством Керченского моста

Меморандум доказывает, что Российская Федерация нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

В понедельник, 19 февраля, Украина подала свой меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел Украины. Отмечается, что с 2014 года РФ «незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои права морского государства, для собственных нужд эксплуатирует суверенные ресурсы Украины, узурпировала право Украины регулировать собственные морские территории».

«Дерзко нарушая международное право, Российская Федерация похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине и ее народу, при этом среди прочего наносит физический вред украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста», – говорится в сообщении.

Согласно сообщению МИД, Украина просит арбитражный трибунал прекратить нарушение Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать Российскую Федерацию уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

Как отмечает пресс-центр главы государства, Петр Порошенко подписал распоряжение касательно представительства Украины с иском против России в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Согласно документу, защищать интересы страны будет заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. «Сегодня – очередной этап. Мы подготовили распоряжение о представительстве Украины в рассмотрении Арбитражным Трибуналом Конвенции ООН по морскому праву по абсолютно четкой позиции защиты интересов Украины в связи с нарушением Российской Федерацией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе», – отметил президент.

Президент отдельно подчеркнул, что «речь не идет о рассмотрении вопроса украинского суверенитета над Крымом»: «Это вопрос твердый, безоговорочный и никто его под сомнение не ставит. Речь идет о том, что мы должны защищать на каждом направлении экономические интересы украинского государства, но и частных инвесторов, чья собственность в Крыму была конфискована».

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что Меморандум является реальным результатом трехлетней работы мощной международной команды, которая включает известных международных экспертов, юристов, ученых. Документ содержит почти 500 приложений. Он добавил, что этот Меморандум стал первым, а в июне будут меморандумы по конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма.

«То, что мы делаем – это всеобъемлющая юридическая попытка достать Россию по всему юридическому фронту. И главное, что Россия получит не только наказание за нарушение прав, Россия еще и за это заплатит», – подчеркнул Климкин. «Фактически мы закладываем новую парадигму отношений с РФ, которая будет базироваться исключительно на правовых началах», – отметила Зеркаль.

Напомним, в сентябре 2016 году Украины инициировала арбитражное производство против Российской Федерации, которое рассматривается арбитражным трибуналом в Гааге, который состоит из 5 человек.

Отметим, Конвенция ООН по морскому праву была подписана в 1982 году и вступила в действие в 1994 году. Она устанавливает разделение морского пространства между государствами и регулирует нормы о внутренних водах, открытом море, исключительной экономической зоне, континентальном шельфе и тому подобное. Конвенцию ратифицировали 159 стран, в том числе Украина и Россия.

Источник: ИНОСМИ.РУ

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