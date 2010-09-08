«Зямля пад белымі крыламі» передает эстафету регионам

Республиканская выставка современного искусства открылась в Слуцке на Минщине.

Посетители познакомятся с талантливыми работами живописцев, графиков, мастеров прикладного искусства. Все они выполнены за последние 10 лет.

Из Минской области экспозиция отправится в Гомель, а жители столичного региона смогут оценить искусство соседней области. По мнению, организаторов акции, это еще больше укрепит культурные связи между регионами.

Эдуард Матюшонок, художник:

Зараз есць магчымасць адчуць, наколькі таленавітыя ў нас мастакі і наколькі шырокі аспект, якія яны падымаюць.

Григорий Ситница, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:

Міністэрства культуры запачаткавала такую мастацкую акцыю, яна будзе доўжыцца два месяцы і пройдзе амаль ва ўсіх выставачных залах краіны. Гэта велізарная акцыя, яна дасць вельмі значныя вынікі. Мы маем вельмі цікавае мастацтва, і людзі павінны яго бачыць — ад гэтага і людзі прыгажэюць і бацькаўшчына прыгажэе.