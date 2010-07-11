Звезды «Славянского базара» рассказали, что они на самом деле думают о фестивале

Сцену «Славянского базара» в этом году уже окрестили «чудом техники». Весь секрет — внутри конструкции. Тысячи светодиодных лампочек скрыты от зрительских глаз. В таких светодиодных конструкциях задействовано около 400 000 лампочек. Получается, что над головами артистов, выступающих на сцене, — 3,5 тонны декораций.

Управляют этой сложной сценографией за пультом (см. видео к сюжету — ред.) специалисты, которые работали на «Евровидении» в Москве. Новая сцена поразила даже самых прожженных звезд.

Николай Басков, народный артист России:

Это один из лучших амфитеатров, я бы даже сказал, в Европе — и по количеству, и по условиям, и по оснащению. Сегодня этот зал соответствует мировым стандартам.

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Очень красиво! Я смотрела открытие. Очень красиво было «на Хворостовском». Всё выезжало, двигалось.

К соответствующей оправе — сцене, требуется украшение, то есть звезда. А к украшению, как говорится, требуется соответствующая оправа — райдер.

Список условий пребывания звезды бывает двух видов — технический и бытовой. Второй порой бывает невыполнимым. Перечень требований Алексея Чумакова, пожалуй, самый минимальный.

Алексей Чумаков, певец (Россия):

Как минимум, должны быть душевые принадлежности в номере. Хотя бы. Я не прошу ничего лишнего. Должен быть кондиционер в номере и возможность спать — чуть шире, чем мое тело на кровати.

Сложнее дела обстоят с певцом Юрием Антоновым. В его райдере четко прописано: никакой прессы. Сольный концерт, который прошел накануне открытия фестиваля, и вовсе запретили снимать. Получать заветные кадры знаменитости журналистом пришлось через забор. Закулисье — и вовсе запретная зона. Но нашей съемочной группе все-таки удалось проникнуть на backstage.

Ольга Макей, телекомпания СТВ:

А почему так с прессой не хотите общаться?

Юрий Антонов:

С кем — с прессой? Ну, это... Не до этого сейчас мне.

Королева Шансона Елена Ваенга с прессой старается поддерживать хорошие отношения. И с организаторами концертов и фестивалей тоже. Список ее прихотей в бытовом райдере — минимальный: вода горячая в номере, питьевая — в гримерке. И два бутерброда…

Елена Ваенга, певица:

Я попросила два бутерброда, а мне принесли 14. И это же все нужно съесть!

Кстати, гастрономическая тематика на «Славянском базаре» встречалась не раз. Известный спортивный комментатор, а по совместительству и ведущий концерта открытия фестиваля — Дмитрий Губерниев — рассказал, что добираться из Москвы на «Базар» нужно обязательно на белорусском поезде. Там кормят вкуснее.

Дмитрий Губерниев, ведущий торжественной церемонии открытия XIX международного фестиваля искусств «Славянский Базар в Витебске»:

Мне нравятся белорусские товары. Я фанат белорусского молока. А моя мама, которая всю жизнь живет на твороге, практически кроме белорусского ничего не есть. Для меня, как для человека спортивного, культура – очень важная штука. И сюда мы приезжаем просто встретиться, пообщаться.

Самым привередливым артистом на этот раз оказался Дмитрий Хворостовский. В райдере особые требования, даже к шоферу. Без вредных привычек, гладко выбритый и в выглаженной рубашке — это далеко не весь перечень критериев. Подходящую кандидатуру отыскали в столице. И, как оказалось, катать ценный баритон будет тракторист!

Вячеслав Берегейко, водитель:

По профессии я мастер сельхозпроизводства. У меня первый класс водительский.

Водитель Вячеслав за баранкой уже 11 лет. Первоклассный шофер и первоклассный автомобиль на своем веку повидали многих — от белорусских «Песняров» до российских Газманова и «Зверей». Не раз из-за прихотей артистов приходилось нарушать на только собственный режим дня, но и правила дорожного движения. В целях безопасности остается только усадить известную персону на сиденье за спиной водителя.

Вячеслав о прихотях известного артиста наслышан. В первую очередь, приводит в порядок «Мерседес» представительского класса. Кстати, это личный автомобиль жены водителя.

Водитель Слава привез Хворостовского к гостинице. Здесь артист, похоже, впервые услышал о своих же пристрастиях.

Дмитрий Хворостовский, народный артист России:

Я даже не знаю, что в моем райдере. То есть это не правда была про водителя, что он должен быть в выглаженной рубашке, без вредных привычек... Посмотрите на меня. Рубашка выглаженная?

Впрочем, условия райдера оперного певца официально разгласили накануне фестиваля. А кому верить — решайте сами.

Фестиваль, как всегда, не обходится и без приключений. На концерт в Амфитеатр не пустили самого главного человека «Славянского базара» — директора Родиона Басса.

Настроение директора из-за неприятного инцидента испортилось буквально на секунду. Родион Михайлович сразу понял: фестивальная охрана — за базар отвечает.

Родион Басс, генеральный директор дирекции международного фестиваля искусств «”Славянский базар”» в Витебске»:

Везде для всех на фестивале один закон, все равны — и зрители, и артисты… ну, и директор.

Славянский базар — отличная пора для коллекционеров автографов. Гуляющих по городу звезд любой величины можно встретить на каждом шагу. Актриса Вера Глаголева привезла на фестиваль свой фильм. До показа решила погулять по Витебску.

Вера Глаголева, заслуженная артистка России:

Город замечательный, чистый, какой-то в нем есть простор. Широкие улицы, люди гуляют. Есть в этом благополучие. Это очень важно

А группа «Премьер-министр» предпочла прогулку с пользой для творчества и отправилась в город мастеров. Причем не за вдохновением, а за новыми музыкальными инструментами.

Вячеслав Еськов, солист группы «Премьер-министр»:

Это просто еще один новый звук в коллекции. Будем использовать при записи…

Прямо у прилавков «Премьер-министры» устроили премьерный концерт.

Надежда Александровна руководит рестораном, где звезды любят «побазарить на славу». С каждого именитого клиента — фото на память. Теперь у входа — эксклюзивная фотовыставка: Лолита Милявская, Агутин, Задорнов…. У каждого и свои гастрономические пристрастия. Борис Моисеев, например, предпочитает холодный борщ. А к приезду Тото Кутунье рестораторы уже изучили рецепт его любимой пасты болоньезо. Кстати, два года назад известный итальянский певец в этом ресторане дал бесплатный концерт!

Надежда Данченко, директор ресторана:

Наши музыканты стали исполнять его песни. Он вышел и стал аплодировать ребятам. А потом попросил разрешения исполнить самому. Конечно, весь зал, ресторан были в крайнем восторге.

Гостя из Италии и рестораторы, и жители Витебска-фестивального ждут уже на следующей неделе. Помимо Тото Кутунье, на афишах — Дима Билан, Валерия, Раймонд Паулс и многие другие. Главным событием станет конкурс молодых исполнителей. Кстати, судьей в этом состязании станет Таисия Повалий, которая 17 лет назад победила в этом конкурсе.

Таисия Повалий, народная артистка Украины:

Мне хочется, чтобы это был толчок для молодого артиста. Как в 93-м году гран-при на конкурсе «Славянский базар» был толчком в моей карьере.