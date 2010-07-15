Звезды «Славянского базара-2010» прощаются с Витебском

На «Славянском базаре» состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля. В этом году в музыкальном форуме приняли участие около 5 тысяч артистов из 27 стран мира.

Главная интрига «Славянского базара» — кто же станет победителем конкурса молодых исполнителей — разрешилась. Еще вчера вечером весь Амфитеатр аплодировал Дамиру Кеджо. Однако наибольший балл — еще не залог Гран-при. Присуждать ли высшую награду — решают члены жюри.

Но на этот раз — без сомнений. Дамир Кеджо, набравший 172 балла из 182 возможных, увезет в Хорватию не только Лиру, но и главный приз — 10 тысяч долларов. Эти деньги он планирует потратить на запись нового альбома и учебу в музыкальной академии в Америке.

Дамир Кеджо, победитель международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2010» (Хорватия):

Я знал, что если на самом деле выложусь полностью, исполняя песню, то получу высокие оценки. Я понимал это где-то внутри. Но я не ожидал, что выиграю Гран-при.

Первую премию конкурса получил грузин Лаша Рамишвили. Награду второй степени увезут домой участницы из Армении и Украины. Ну, а бронзу конкурса разделили между тремя странами — Казахстаном, Македонией и Беларусью. Представителю Беларуси Денису Вершенко до вершины не хватило 12 баллов.

Денис Вершенко, лауреат третьей премии международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2010» (Беларусь):

На самом деле, не ожидал получить даже третью премию. Очень рад, что мне вручили много пдарков.

Игорь Корнелюк, заслуженный артист России:

Когда соприкасаешься с молодыми, всегда подпитываешься от этого. Посмотрите, какие они славные!

В последний день «Славянского базара» звезды нарасхват. Причем не только среди журналистов, но и местных жителей. Певица Зара сегодня целый час отвечала на вопросы витебских радиослушателей.

Зара, певица:

Слушатели мне задавали много разных приятных вопросов, и я выбрала самый лучший. Человеку, который мне его задал, я хочу подписать свой диск.

Cегодня в Витебске прозвучит финальный аккорд «Славянского базара». Вечером на сцене Летнего Амфитеатра состоится заключительный гала-концерт. Со сцены с фестивалем будут прощаться Валерия, Игорь Корнелюк, Владимир Пресняков и многие другие.

Не обойдется и без сюрпризов. Впервые на витебской сцене выступит Нино Катамадзе. А Дима Билан споет совместно с витебским детским хором!

Дима Билан, певец (Россия):

Это будет Джон Леннон, «Имеджин». Готовили мы в Москве все это. Компоновали с организаторами детского хора. Репетировали даже с ними, они приезжали в Москву. В общем, думаю, всем будет интересно!

Ани Лорак, певица (Украина):

Мы говорим: «До свиданья, “Славянский базар-2010”» и «Да здравствует «”Славянский базар-2011”»! Расставание всегда – это повод соскучиться и вновь встретиться!

Несмотря на то что фестиваль сегодня официально закроют, завтра на сцене Летнего Амфитеатра состоится еще два концерта. Зрителей порадует король пародии Александр Песков, а поздно вечером — традиционный концерт «Славянского базара» в стиле шансон.