Звезды на СТВ выходят на тропу войны

Второй съемочный день нового суперпроекта СТВ «Звездный ринг» в самом разгаре.

Сегодня на музыкальную арену вышли Илья Митько и арт-группа «Беларусы», сменившая сошедшую с дистанции певицу Бьянку.

Живой звук, зрители, критики, журналисты, десятки объективов телекамер и только одно правило – никаких правил. Киловатты света и децибелы звука уже второй день сотрясают арену спорт-комплекса «Уручье». Эпицентром музыкальных страстей стал «Звездный ринг».

Корифей агро-трэша Илья Митько со своим новым проектом «Лавандос» бросил вызов новичкам столичного попа арт-группе «Беларусы». Кто выиграет в сражении рассудят жюри и телезрители, а вот поклонники свой выбор уже сделали.

В новом сезоне наш телеканал решил возродить одну из самых рейтинговых телепрограмм 80-х - «Музыкальный ринг» - в новом формате. Артистам предстоит не только отыграть живой концерт, но и выдержать натиск журналистов и критиков. Кстати, последние на таких музыкальных состязаниях собаку съели.

В музыкальном спарринге популярные артисты разных музыкальных течений наконец выяснят кто же из них лучше? Музыкальнее? Находчивее? Саша Немо или Дядя Ваня, Алексей Хлестов или Нейро Дюбель, Земляне или Без Билета? У каждой звезды свои секреты на пути к победе.

Телевизионную версию проекта «Звездный ринг» зрители увидят уже в сентябре на нашем телеканале.