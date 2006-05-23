Зураб Церетели выставляется в Минске

26 мая в Минске в Национальном художественном музее Беларуси откроется персональная выставка работ народного художника России, СССР и Грузинской ССР, президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Планируется, что в экспозиции будет представлено свыше 200 живописных полотен, эмалей, оригинальных графических произведений и скульптур выдающегося мастера. В частности, минчане и гости столицы увидят новый вид художественных работ Зураба Церетели - объемные эмали, которые обладают повышенной цветовой насыщенностью и декоративностью, а также бронзовые рельефы на фольклорную тему. Показ произведений Зураба Церетели, посвященный 250-летнему юбилею Российской академии художеств, уже прошел в музеях Санкт-Петербурга, Китая, Ярославля, Вологды, Липецка, Тулы, Пензы и Тамбова.