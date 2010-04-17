Зрители устроили Пласидо Доминго 14-минутную овацию

Зрители миланского оперного театра «Ла Скала» в пятницу устроили испанскому тенору Пласидо Доминго 14-минутную овацию.

Таким образом публика приняла исполнение оперы Джузеппе Верди «Симон Бокканегра» знаменитым певцом, сообщает агентство Associated Press. При этом, отмечает агентство, зрителям не понравилась работа дирижера Дэниэла Баренбойма.

Это уже 131 оперная роль 69-летнего Доминго. В «Симоне Бокканегра» он выступает в необычном амплуа баритона. В «Ла Скала» пройдут шесть спектаклей, после чего в июне оперу покажут в Лондоне, а в июле – в Мадриде.

Доминго вышел на сцену спустя всего полтора месяца после операции по удалению злокачественной опухоли кишечника. Как сообщалось, он пренебрегал профилактическими осмотрами, в результате чего был госпитализирован с острой болью и прооперирован. По словам певца, способность преодолеть болезнь является для него наивысшим триумфом.