«Золушка» Сергея Прокофьева снова в Минске

На белорусские подмостки возвращается знаменитая «Золушка».

Сегодня вечером на сцене Большого театра оперы и балета премьера известного балета Сергея Прокофьева. Это вторая постановка за всю историю белорусского оперного театра.

Первый спектакль был создан в 1965 году. Классический балет со всеми атрибутами волшебной сказки почти 20 лет с успехом шел на отечественной сцене. Затем спектакль незаметно исчез из репертуара.

Возрождённая «Золушка» удивит зрителя не только сценографией и яркими костюмами, но и неожиданными поворотами сюжета, а также совершенно новой развязкой.

Юрий Пузаков, хореограф-поставновщик спектакля «Золушка», лауреат международных конкурсов:

- Спектакль «Золушка» - не для детей, которые пришли в театр с родителями, а для взрослых, которые пришли на спектакль, захватив детей.