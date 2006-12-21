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Золотой дворец Нерона - символ вечного Рима

21 декабря 2006 09:43
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В Риме завершена реставрация одного из самых известных исторических памятников - Золотого дворца Нерона. Еще в прошлом году резиденция римского императора была закрыта из-за опасности обрушения. Это вызвало большое разочарование у местных жителей. Тогда на восстановительные работы комплекса отводилось как минимум 2 года. Однако новый министр культуры Италии обещает, что памятник будет доступен для посетителей уже с января.

Величественные своды дворца, огромное количество античных фресок и монет делают этот архитектурный памятник одним из наиболее посещаемых. В 1999 году комплекс был открыт для публики после 18 лет реставрационных работ, и пропускал до тысячи посетителей в день.

"Золотым домом" дворец прозвали из-за огромного количества позолоченных деталей, использованных в наружном и внутреннем убранстве. Он был построен в 68 году н. э., через четыре года после большого римского пожара. Император Нерон заказал для Золотого дома самые дорогие интерьеры, огромный купол был инкрустирован жемчугом и слоновой костью, внутренние переходы сплошь украшены фресками.

Экскурсионные туры начнутся уже с января будущего года. Первое время график посещений будет ограничен. Но уже к началу весны туристы смогут насладиться архитектурным богатством Золотого дворца Нерона в полной мере.
# Культура

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