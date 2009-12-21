«Золотое перо» - у журналистов СТВ

Творческая группа проекта СТВ «Жаркая осень 39-го» стала лауреатом республиканского конкурса «Золотое перо».

Церемония награждения прошла в Доме журналистов. Диплом «за разработку исторической тематики в документальном фильме» и памятные знаки лауреатов авторам проекта — Геннадию Солдатову, Наталье Вильтовской и Андрею Лескину (режиссер-постановщик) — вручил председатель Белорусского союза журналистов Анатолий Лемешёнок.

Двухсерийный фильм рассказывает о событиях, которые происходили на территории Западной Белоруссии до начала Великой Отечественной войны, о тайных комбинациях в международной политике во второй половине 30–х годов. В фильме использованы уникальные архивные документы, кино и фотоматериалы, воспоминания участников и очевидцев событий, комментарии белорусских и польских историков.

Фото: съемочная группа в работе