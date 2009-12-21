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«Золотое перо» - у журналистов СТВ

21 декабря 2009 10:01
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Творческая группа проекта СТВ «Жаркая осень 39-го» стала лауреатом республиканского конкурса «Золотое перо».

Церемония награждения прошла в Доме журналистов. Диплом «за разработку исторической тематики в документальном фильме» и памятные знаки лауреатов авторам проекта  — Геннадию Солдатову, Наталье Вильтовской и Андрею Лескину (режиссер-постановщик)  — вручил председатель Белорусского союза журналистов Анатолий Лемешёнок.

Двухсерийный фильм рассказывает о событиях, которые происходили на территории Западной Белоруссии до начала Великой Отечественной войны,  о тайных комбинациях в международной политике  во второй половине 30–х годов. В фильме использованы уникальные архивные документы,  кино и фотоматериалы,  воспоминания участников и  очевидцев событий, комментарии белорусских и польских  историков.

Фото: съемочная группа в работе

Жаркая осень 39-го

Жаркая осень 39-го

Жаркая осень 39-го

Жаркая осень 39-го

Жаркая осень 39-го

Жаркая осень 39-го

Жаркая осень 39-го

Жаркая осень 39-го

Жаркая осень 39-го

Жаркая осень 39-го

# Культура

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