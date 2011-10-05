Знаменитый Тадж-Махал может рухнуть уже через пять лет

Роберт Паттинсон, сыгравший Эдварда Каллена в «Сумерках», третий год подряд – самый сексуальный мужчина в мире

Актер является лидером ТОР-50 самых сексуальных мужчин мира. Данный рейтинг составляется одним из британских журналов по итогам голосования читательниц.