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Знаменитый Тадж-Махал может рухнуть уже через пять лет

05 октября 2011 11:41
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Одно из самых прославленных и великих архитектурных сооружений XVII века — Тадж-Махал — может разрушиться. По мнению экспертов, это может произойти уже в ближайшие пять лет.Как выяснилось, деревянные элементы фундамента стали высыхать и буквально рассыпаются в прах. Оказалось, что колодцы, на которых стоит это массивное сооружение, практически пусты — уровень воды в местной реке, которая наполняла их, сильно упал. Активисты уже обратились к правительству с требованием принять меры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# Культура

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