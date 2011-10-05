Знаменитый Тадж-Махал может рухнуть уже через пять лет

Одно из самых прославленных и великих архитектурных сооружений XVII века — Тадж-Махал — может разрушиться. По мнению экспертов, это может произойти уже в ближайшие пять лет.Как выяснилось, деревянные элементы фундамента стали высыхать и буквально рассыпаются в прах. Оказалось, что колодцы, на которых стоит это массивное сооружение, практически пусты — уровень воды в местной реке, которая наполняла их, сильно упал. Активисты уже обратились к правительству с требованием принять меры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»
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