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ЗНАХАРЬ

06 января 2012 09:21
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Сериал. Эфир по будням

Режиссер: Вячеслав Никифоров
Жанр: драма, криминал, приключения
В ролях: Юрий Батурин, Александра Флоринская, Николай Чиндяйкин, Вячеслав Кулаков, Александр Наумов, Наталья Панова и др.

Молодой перспективный врач, счастливый муж и баловень судьбы Константин Разин в один миг лишается всего. Он обвиняется в убийстве, которого не совершал, и попадает за решетку. Даже там он остается верен своей профессии и получает кличку Знахарь.

Уже в тюремных стенах Константин узнает, что все случившееся — не просто воля жестокой судьбы, а предательство самых близких людей. Не в силах простить, он отрекается от прошлой жизни и начинает новую, цель которой — страшная месть.

# Культура

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