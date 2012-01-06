Сериал. Эфир по будням

Режиссер: Вячеслав Никифоров

Жанр: драма, криминал, приключения

В ролях: Юрий Батурин, Александра Флоринская, Николай Чиндяйкин, Вячеслав Кулаков, Александр Наумов, Наталья Панова и др.

Молодой перспективный врач, счастливый муж и баловень судьбы Константин Разин в один миг лишается всего. Он обвиняется в убийстве, которого не совершал, и попадает за решетку. Даже там он остается верен своей профессии и получает кличку Знахарь.

Уже в тюремных стенах Константин узнает, что все случившееся — не просто воля жестокой судьбы, а предательство самых близких людей. Не в силах простить, он отрекается от прошлой жизни и начинает новую, цель которой — страшная месть.