Злой рок преследует актера Майкла Дугласа: его сразил рак, а его сына посадили за наркотики

Оливер Стоун 23 года назад снял «оскарную» драму про мошенников «Уолл-Стрит». На продолжение этой драмы режиссер нашел бюджет в 70 млн долларов, а Майкл Дуглас получил шанс повторить свою роль. Сборы в мире с фильма «Уолл-Стрит-2: Деньги не спят» составили 45 млн долларов.

Премьера фильма «Уолл-Стрит-2: Деньги не спят» проходила в Нью-Йорке. Она не была помпезной, но выглядела трагичной. Дело в том, что Майкл Дуглас болен раком. Это его последняя премьера фильма. Ему уже 65 лет, на премьеру Дуглас пришел со своей женой Кэтрин Зета-Джонс.

Оливер Стоун, режиссер:

Дуглас все понимает и борется с болезнью. Это трагедия. Очень хорошо, что он пришел на премьеру, это поднимает ему дух.

В последнее время злой рок преследует Майкла Дугласа. Его старший сын от первого брака в этом году попал в тюрьму из-за наркотиков. Актер Джош Бролин давно дружит с Майклом.

Джош Бролин, актер:

Я им горжусь, он чувствовал себя плохо, но он завершил работу над фильмом.

Восходящая звезда актер Шайя ЛаБаф получил гонорар в 8 млн долларов за свою роль, к слову за «Трансформеров» он получил всего лишь 5.

Шайя ЛаБаф, актер:

В школе я не был хорошим учеником и не знал арифметики, поэтому образ моего героя далек от меня.

Здесь также распространились слухи, что уже в 2011 начнутся съемки новой серии приключений «Индиана Джонса», действия развернутся в Бермудском треугольнике, а Шайя ЛаБаф станет почти главным актером, но официально эту информацию никто не поддерживает.

Любителям приключений со спецэффектами смотреть этот фильм будет скучно, во-первых потому что режиссер Оливер Ситоун представитель традиций и реализма, во-вторый здесь идет речь про экономику и про кризис. Герой Дугласа выходит на волю и пытается предупредить всех про финансовую катастрофу системы, но после тюрьмы имеет плохую репутацию.