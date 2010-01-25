Жители Аргентины знакомятся с репродукцией картин Наполеона Орды

В Аргентине открылась выставка репродукций картин Наполеона Орды.Это первая такая экспозиция в истории белорусско-аргентинских отношений. С работами известного белорусского художника XIX века уже познакомились накануне Нового года жители аргентинских провинций Буэнос-Айрес и Мисьонес. Сегодня уникальные произведения увидят в городе Ресистенция. Здесь же представлены предметы национально-прикладного искусства современных белорусских мастеров.