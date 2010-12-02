«Женщины Бергмана» — психологический спектакль в Минске

Молодой драматург Николай Рудковский создал сложную художественную конструкцию. На сцене встретились несколько поколений и пожали друг другу руки. А зрелый мастер-режиссер Валерий Анисенко, не ломая драматургии, представил психологический спектакль «Женщины Бергмана» на сцене Республиканского театра белорусской драматургии.

Олег Пивоваров, театральный критик (Москва):

Мне очень нравится, как ведет себя зрительный зал, который читает этот спектакль, сопереживает.

Это спектакль стал предостережением человечеству беречь душу и всё, что вокруг нее, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Анисенко, директор, художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии:

Это спектакль психологической школы. Сегодня так не ставят и не играют. Спектакль всегда пробивает, куда мы его не возили бы. Знают язык или не знают, с переводом или без перевода, потому что это по-настоящему.