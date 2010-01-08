«Женитьбу Терешки» сыграли в Лепельском районе

Старинная колядная игра сохранилась до наших дней лишь на севере Беларуси. Смысл обряда – сыграть шутливую свадьбу с обилием народных песен, танцев и шуток.

Старинный обряд «Женитьба Терешки» был распространен еще в Полоцком княжестве. Это настоящая сокровищница народных песен, танцев, присказок и юмора. Сохранилась самобытная игра лишь на Лепельщине. Свадьбу Терешки здесь играют раз в году – на рождественские праздники.

К празднику готовятся как сотни лет назад. Вместо макияжа — половина бурака. Вместо магнитофона — волынка и гармонь. А танцы начинаются прямо с порога.

Белорусский хоровод закружил и зарубежных гостей. Немецкий этнограф Барбара – почти как славянская Варвара-краса. Фольклор изучает не в теории, а на практике.

Барбара Эрц, этнограф (Германия):

Было очень увлекательно посмотреть на то, что происходит здесь сегодня вечером. У нас такого уже нет. В Германии были похожи традиции, но они умерли. Мне нравится, что в Беларуси это еще есть и возрождается.

Для хозяйки праздника Ольги шуточная женитьба – вовсе не шутка. Для нее вся жизнь – свадьба. Сколько себя помнит, все колядные вечера женит «Терешку».

Ольга Махоненко, организатор колядной игры «Женитьба Терешки»:

Гэты абрад я памятаю з маленства,маці мяне калыхала и спявала: «Цярэшка, Цярэшачка, цераз мой двор сцежачка, бітая-таптаная, я ў мамки каханая».

На севере Беларуси этот обряд передается из поколения в поколение. У Софьи Петровны в молодости «Женитьба Терешки» была любимым развлечением. Сегодня старинным играм она учит современную молодежь.

Софья Кузьмич, жительница деревни Сталюги:

Люблю весяліцца — я тады маладзейшая, як хаджу на усякія пагулянки.

В «Женитьбу Терешки» играют и женатые, и холостые. Сосватать выбранных жениха и невесту помогают веселые соревнования. Даже на шуточной свадьбе без «Горько!» не обходится. Только, чтобы поцеловать невесту, жениху приходится брать нешуточную высоту.

Считалось, что такая шуточная женитьба пророчила новоиспеченным молодым настоящую. После колядной игры в деревнях уже на Пасху наступала свадебная пора. Так что, на Лепельщине немало семей начинаются с «Женитьбы Терешки».