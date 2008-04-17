Жемчужина восточных искусств

В Национальном музее истории и культуры Беларуси открывается выставка современной китайской вышивки и интерьера.

Все работы индивидуальны и эксклюзивны, будь то сцена из реальной жизни или копия шедевра всемирно известного классика-живописца. Процесс создания каждой картины - длительная и кропотливая ручная работа, которая занимает от полугода до года.

Вышивка Су - общее название художественных изделий провинции Джиангсу Поднебесной. Ее расценивают как сокровище Китайского традиционного искусства за красивые узоры, гармоничные цвета и аккуратные стежки. Шёлковая нить не выцветает и сохраняет первоначальный вид десятилетиями. А лучшие вышивки превосходят художественные картины.

