Завершился Минский международный фестиваль детского и юношеского кино "Лiстападзiк"

За неделю зрители увидели 22 художественных и более 80 анимационных фильмов. Гран-при фестиваля от зрителей получил художественный фильм российских режиссеров "Невинные создания". По мнению же профессионального жюри лучшей признана работа эстонского режиссера "Класс". Фильм, в котором главный герой отстаивает свое "я", вопреки издевательствам одноклассников. Среди анимационных фильмов первое место досталось "Маленькой Василисе" российского режиссера Дорины Шмидт. А белорусский мультфильм "Аповесць минулых гадоу", рассказывающий о жизни маленьких городов, получил специальный диплом за оригинальное решение исторической темы и сохранение традиций.