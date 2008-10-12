Завершился международный фестиваль Юрия Башмета

На протяжении недели любители высокого искусства классической музыки могли насладиться произведениями Верди, Моцарта, Шнитке и других классиков в исполнении лучших мировых музыкантов. В сегодняшнем концерте примет участие президентский оркестр Беларуси под управлением Виктора Бабарикина. Ну, а заключительным аккордом нынешнего фестиваля станет проект "Тенора 21 века" с участием ведущих солистов Большого театра России, Ла Скала и других.



Телеверсию концертов, которые пройдут в рамках фестиваля Юрия Башмета, зрители нашего телеканала увидят в октябре. Кроме городов Беларуси, фестиваль именитого музыканта побывает также в Москве, Берлине и Бонне.