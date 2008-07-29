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Завершился фестиваль "Новая волна" в Юрмале

29 июля 2008 07:41
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Стали известны имена победителей конкурса молодых исполнителей. Победителем стал дуэт из Грузии "Джорджия". Второе место у самой стильной российской конкурсантки Ирис. Третье – у итальянца Алессандро Ристори. Вокалист из Беларуси Дядя Ваня (Иван Вабищевич) получил приз музы конкурса Аллы Пугачевой "Золотая звезда Аллы". Вручая награду, примадонна отметила, что белорусский исполнитель, не обладая сверхвокальными данными, имеет самое главное – свою гражданскую позицию, что очень редко бывает на сцене.
# Культура

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