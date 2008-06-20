Заслуженному деятелю искусств, народному художнику Беларуси Гавриилу Ващенко – 80

Каждое полотно талантливого живописца, будь то "Грюнвальдская битва", посвященная историческому прошлому, или портрет Евфросинии Полоцкой, проникнуто основной идеей – утверждением прекрасного и верой в добро.

Талант и плодотворная работа принесли Гавриилу Ващенко известность и признание не только на родине, но и далеко за ее пределами. Он лауреат Государственной премии Беларуси, награжден медалью Франциска Скорины. В Гомеле создана художественная галерея имени Гавриила Ващенко.

Международный биографический центр в Кембридже в знак признания его достижений и лидерства в мировом искусстве неоднократно присуждал художнику почетное звание "Человек года", а также "Человек ХХ столетия", которое присуждается раз в 100 лет одному человеку из 100 стран.

Народного художника Беларуси Гавриила Ващенко с юбилеем поздравил глава государства Александр Лукашенко. "Своей плодотворной творческой деятельностью Вы внесли весомый вклад в формирование белорусской художественной школы, сохранение и развитие ее лучших традиций, обогатили духовную сокровищницу нашего народа истинными шедеврами живописи, графики и монументально-декоративного искусства", – подчеркнул в послании Президент.

