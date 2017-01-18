«Заслаўе-2017»: самые интересные мероприятия праздника музыки Михаила Финберга

Новости Беларуси. Заславль 20 января станет большой концертной площадкой. В древнем городе в 17 раз пройдет праздник музыки под управлением маэстро Михаила Финберга. Откроет мероприятие в Заславской детской школе искусств областной конкурс юных пианистов. Среди других творческих мероприятий – выставка живописи.

Но изюминкой программы станет авторский концерт белорусского композитора Галины Горелова.

В исполнении музыкантов и солистов Национального академического концертного оркестра Беларуси прозвучат многие произведения автора, а также ее учителя, классика белорусской музыки Дмитрия Смольского, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.