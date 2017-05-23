«Залатая калекцыя беларускай песнi» ў Салiгорску: Саша Нэма зрабiў сюрпрыз гамяльчанам i Аляксандру Саладухе!

Вялiкi гастрольны тур «Залатая калекцыя беларускай песнi» працягвае крочыць па краiне. Другiм прыпынкам на карце роднай Беларусi пасля Салiгорску стаў горад над Сожам – Гомель!
Яшчэ да пачатку доўгачаканага канцэрта вялiкая каманда «Сталiчнага тэлебачання» распачала плённую працу. Устаноўка святла, растаноўка камер…
I ўсё гэта дзеля таго, каб жыхары другога па велiчынi горада нашай Радзiмы змаглi на ўласныя вочы пабачыць сапраўднае свята.
Што i казаць, «Залатую калекцыю беларускай песнi», якая ўвабрала ў сябе лепшыя музычныя творы на роднай мове, у Гомелi чакалi асаблiва.
Усе квіткі на «Залатую калекцыю», старанна сабраную Сталічным тэлебачаннем, раскупiлi яшчэ задоўга да пачатку грандыёзнага шоу. I гэта не дзiўна. У Гомель прыехаў сапраўдны зорны дэсант.
Валерый Скаражонак, Iрына Дарафеева, Ядзвiга Паплаўская, Мiкалай Скорыкаў, Аляксандр Саладуха… Кожны з артыстаў перад выхадам на сцэну хвалюецца, бо перад гомельскай публiкай многiм зоркам пашанцавала упершыню выконваць любiмыя беларускiя хiты у новай, незвычайнай трактоўцы.
А Саша Нэма вырашыў зрабiць сюрпрыз не толькi гамяльчанам, але i Аляксандру Саладухе! Спявак на свой лад выканаў «Заварожаную фею», у якой не адразу пазнаў свой хіт кароль беларускай эстрады.
Амаль тры гадзiны яскравага шоу на роднай мове, якая, мiж iншым, прызнаная самай мiлагучнай мовай у свеце пасля iтальянскай, сталi сапраўдным святам.
Пасля душэўнага канцэрту не змаглi стрымаць свае пачуццi, якiя бiлi праз край, сотнi ўражаных гледачоў.
Пабычыць тэлевiзiйную версiю канцэрта можна на Сталiчным тэлебачаннi дваццаць сёмага траўня ў 20.10. Але на тым свята не скончыцца! Ужо сёмага чэрвеня праект нашага тэлеканала завітае ў Бабруйск. Праграма таксама абяцае быць яскравай i незабыўнай. Напрыклад, гасцямi наступнай «Залатой калекцыi» стануць удзельнiкi «Еўрабачання». Будзе цiкава i, як заўсёды, па-сямейнаму цёпла і шчыра. Паспяшайцеся набыць квiткi!