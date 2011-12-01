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«Залатая калекцыя беларускай песні» будет выпущена на дисках

01 декабря 2011 06:47
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Новости Беларуси. Золотую коллекцию белорусской эстрады ХХ века соберут в Беларуси. Это новый совместный проект телеканала СТВ и Министерства культуры.

Профессиональное жюри уже выбрало более ста шлягеров на белорусском языке. Определить 30 лучших песен помогут зрители своим голосованием. Исполнят хиты молодые белорусские артисты, а услышать их можно будет 13 декабря в Минске. Те, кто не попадут на концерт, смогут посмотреть его на нашем телеканале 7 января. Уже есть планы и на следующий год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Карачевский, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:
В 2012 году мы хотим эту программу показать уже не только жителям столицы и гостям, но и проехать по другим регионам. А может быть, даже показать это в других государствах. И найдем возможность, чтобы выпустить концерт на CD-дисках, DVD-дисках.

# Культура # Белоруссия

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