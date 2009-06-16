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Закрытый показ «Днепровского рубежа» в Минске (ФОТО+ВИДЕО)

16 июня 2009 11:13
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Cценарий фильма написал известный белорусский драматург Алексей Дударев. Именно он стал победителем конкурса сценариев в 2007 году.



Попасть на «Днепровский рубеж» смогут в июне белорусские зрители. Премьера новой картины «Беларусьфильма» стартует в столице в это воскресенье. А сегодня был закрытый показ. В основе сюжета - реальное историческое событие - оборона Могилева.

В фильме снимались Игорь Сигов, Ксения Князева, Виктор Молчан, Анатолий Кот и другие белорусские и российские актеры. Режиссер-постановщик - Денис Скворцов. Его дебютным фильмом стал «Щит Отечества».

А «Днепровский рубеж» - вторая работа режиссера. Съемки длились чуть меньше года, а съемочными площадками на время стали дворы и улицы Бреста, Гродно, Быхова и Бобруйска. Зрители увидят самое начало второй мировой войны, когда войска немецко-фашистских захватчиков стремительно продвигались по территории Советского Союза.

Днепровский рубеж

Днепровский рубеж

Днепровский рубеж

Днепровский рубеж

Днепровский рубеж

Днепровский рубеж

Днепровский рубеж

Днепровский рубеж

# Культура

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