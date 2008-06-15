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Заключительный день Республиканского фестиваля национальных культур проходит сегодня в Гродно

15 июня 2008 13:50
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В числе фаворитов — народные умельцы и повара. Мастера всех национальностей изготавливали сувениры на глазах у многочисленных зрителей. Однако, более популярным у гродненцев стал гастрономический праздник. Узбекский чак-чак, азербайджанский плов, татарская утка, цыганский поросенок – возможность попробовать экзотические блюда сегодня была у всех желающих. Праздник продолжится до вечера. Следующий, восьмой фестиваль национальных культур, Гродно примет через два года.
# Культура

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