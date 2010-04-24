Забытые картины Пикассо и Дерена продадут с аукциона

Коллекция произведений импрессионистов, о которой никто не знал в течение 40 лет, пока она хранилась в банковской ячейке, выставлена на продажу.

Среди работ – произведения Дерена, Пикассо и Сезанна. 141 картина принадлежала знаменитому арт-дилеру Амбруазу Воллару, погибшему в автокатастрофе в 1939 году. После смерти Воллара коллекцию на хранение в банк Societe Generale отдал его помощник, молодой югослав Эрих Шломович. Тот, в свою очередь, был убит нацистами в 1942 году.

«Клад» из произведений живописи был обнаружен в 1979 году, когда банковская ячейка была вскрыта. Тогда картины собирались пустить с молотка, однако аукцион был отменен из-за споров наследников Воллара и Шломовича о правах на картины. Эти споры удалось разрешить только в 2006 году.

Картины будут проданы на торгах Sotheby’s в Лондоне и Париже, которые пройдут соответственно 22 и 29 июня. Ожидается, что в общей сложности за коллекцию удастся выручить до 26 миллионов долларов. Топ-лотом торгов считается работа Андре Дерена «Деревья в Кольюре», ее оценили в 9-14 миллионов фунтов (13,9 – 21,6 миллиона долларов). Портрет Эмиля Золя работы Сезанна оценен в 500-800 тысяч евро (примерно 650 тысяч – 1 миллион долларов), пишет Lenta.ru.