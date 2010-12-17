За Суворовским военным училищем (ранее Духовная семинария) были шикарные розарии, там даже выращивали ананасы

Парадный подъезд — то, с чего начинается история всех заведений кадетского типа. Впрочем, таким же был и главный вход в Духовной семинарии, предшественницы Суворовского училища — 3 двери, фасад, выходящий на оживлённую улицу. Как говорят сами кадеты - с этого входа они делают первые шаги в постижении таинства военной профессии.

Исключительно мужское здание с девичьей памятью. Женский монастырь первым обживал стены Минского Суворовского училища в начале 18 века. Изначально здание было очень скромным, 2-этажным, без каких-либо излишеств, а уже 1840 году Синод русской православной церкви принял решение о переводе сюда Духовной семинарии из Слуцка. Конкурс на проектирование нового здания, который проводил не много ни мало святейший синод, выиграл выдающийся российский архитектор Абрам Мельников, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Абрам Мельников – автор таких известных сооружений, как Единоверческая церковь св. Николая в Санкт-Петербурге, здание ярмарки в Ростове-на-Дону; собор в Нижнем Новгороде; собор Казанской Богоматери в Ярославле, собор Рождества Христова в Кишиневе; ансамбль Полукруглой площади в Одессе. По его рисункам воздвигнут памятник Державину в Казани. Им же перестроена Владимирская церковь в Санкт-Петербурге.

Минским помощником российского архитектора стал белорус Казимир Хрищанович. Женский монастырь начал превращаться в духовную семинарию в 1844 году. Это было здание, богато украшенное церковной атрибутикой, внутри располагалась Домовая церковь. Лучшего места для семинарии было не найти во всём маленьком на тот момент Минске - вблизи Троицкой горы, где сейчас Оперный театр, с фасадом, выходящим на оживленную улицу Александровскую (нынешнюю Богдановича). А главное – рядом несколько церквей. До сих пор выпускники Суворовского уверены, что от Духовной семинарии к близлежащим храмам вели подземные ходы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Георгий Шабанов, выпускник Минского Суворовского военного училища:

В сторону нашей церкви, основного Храма, показывали нам подземный переход туда. Мы пытались туда как-то залезть, но нас все время гоняли. Монахи туда ходили в этот переход, а мы видели, что туда можно ходить.

Поскольку Духовная семинария жила за счёт собственного хозяйства, её сады и огороды выходили к Свислочи и, кстати, не отличались скромностью, в отличие от образа жизни её обитателей. Местные подворья славились шикарными розариями. Там даже выращивали ананасы. Однако сладкая жизнь закончилась после революции. Духовная семинария стала жертвой атеизма и была ликвидирована, здание передали военному ведомству. Всё, что было связано с церковной атрибутикой в здании, бесследно исчезло. С 1921 года здесь расположились минские пехотные курсы, затем объединённая военная школа.

Ещё долгое время, люди, проходя мимо бывшей духовной семинарии, по привычке крестились. По сути, здание изменилось, но его стены, казалось, навсегда пропитались запахом ладана. Намоленное место многие продолжали считать святым, хоть там уже давно уже жили не по библии, а по уставу. В новом военном статусе здание бывшей Духовной семинарии выросло до четырех этажей!

Долгое время у нынешнего Суворовского училища были абсолютно гражданские соседи. И далеко не солдатские рубахи красовались на балконах квартир. Военная школа просуществовала в здании до 1940 года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



После войны специальная комиссия, в которую входили также и военные, провели тщательную оценку повреждений здания бывшей Духовной семинарии и военной школы. Оно сильно пострадало во время бомбёжки 1941 года (было разрушено на 72%) и в течение 9 лет не восстанавливалось.

К этому времени практически во всех крупных городах Советского союза уже были созданы Суворовские училища. И только в нашей стране ещё не было кадетских классов. В первую очередь, Суворовское училище создавалось для приюта и воспитания детей-сирот, родители которых погибли во время войны.

Реконструкцию здания, которая больше была похожа на новое строительство, поручили будущему народному архитектору СССР Георгию Заборскому. К слову, сегодня улица, названная в честь выдающегося зодчего Беларуси, находится рядом с одним из его творений – Суворовским училищем.

Экспертная комиссия, тщательно изучив довоенное наследство, зафиксировала, что толщина стен в кирпичной коробке от 1,5 метров в цоколе, до метра двадцати на первом и втором этажах. Оконные пролёты достигали 2.5 метров.

Здание пережило не только войну, но и испытание бытом. После войны старательно разрушалось не только снаружи, но и изнутри. Для Георгия Заборского даже этот аргумент не оказался веским, чтобы снести уцелевшую коробку. Он хотел сохранить исторические корни здания. Помня о том, что одним из авторов проекта Духовной семинарии был русский классицист Абрам Мельников, Георгий Заборский хотел поддержать стиль своего предшественника, но в духе уже сталинской архитектуры — с богатым насыщением скульптурными композициями. К тому же Заборский сохранил контур центрального и боковых ризалитов, так называемую Ш-образную форму.

Фасады он богато украсил военной тематикой и белорусской орнаментикой. Характерным для здания стал необычный «панцирный» тип стены. Над каждым окном барельефы - стилистические композиции, обозначающие стремление к знаниям. Сегодня многие патриотические надписи «Ленин-Сталин», и слоганы «учиться, ещё раз учиться», воспринимаются неоднозначно. Но это те исторические моменты, которые переживала единая на тот момент страна. Сегодня это напоминание о минувшей эпохе и неприкосновенность к признанным памятникам архитектуры.

Венчает здание над парадным входом барельеф Суворова, и по бокам аллегорические изображения всех видов оружия. Справа и слева — скульптурные композиции, символизирующие единство армии и народа — слева бойцы Красной армии, справа — Рабочий и Колхозница (трудно не провести ассоциацию с известной скульптурой Мухина в Москве). Во время последней реконструкции статуи заменили на бронзовые. Однако, до того, как леди стала железной, она успела продемонстрировать свою женскую хрупкость.

Бетонные скульптуры на крыше Суворовского и так долго держались на высоте — без существенных деформаций, а ведь дождь, снег и прочие атмосферные неприятности всячески способствовали их скорейшему разрушению. На восстановление скульптур долгое время не находилось средств. Однажды местные обитатели схватились за голову, которая отвалилась от бетонной колхозницы и упала на тротуар. Благо, время было вечернее, голова не упала никому на голову.

Тем не менее, в конечной смете по строительству комплекса Суворовского училища вместе с благоустройством оказалась довольно внушительная по тем временам сумма 13 миллионов рублей. Хотя по каким «тем временам» не совсем понятно! Здание реконструировалось с 1953 по 1957 год. А расходы на строительные работы указаны в ценах 1936 года.

В обновлённом Суворовском училище места хватало и для учёбы, и для отдыха, и для бытовых нужд, и для хранения одежды. Тут было всё – от кухни до медицины. В архивных документах мы насчитали около 235 кабинетов, которые должны были здесь разместиться. Среди них такие, как шинельная, кительная, комната чистки обуви, сапожная мастерская. Посмотрим, какие помещения сохранили своё назначение до сегодняшнего дня, а какие подчинились духу времени. Судя по количеству досок, комната для глажки одежды пользуется у Суворовцев большой популярностью.

Здесь у каждой вещи — строго отведённое место. В Суворовском не бывает разбросанных ботинок или не заправленных кроватей. Помимо общеобразовательных предметов и военных дисциплин, суворовцы постигают азы православия, имеют возможность помолиться и исповедоваться. Для верующих кадетов всегда открыты двери храма в честь Святого апостола и евангелиста Ионна Богослова. К слову, когда-то ещё во времена Духовной семинарии, здесь тоже была своя домовая церковь. Каждую неделю в местном Храме проходят богослужения и православные часы.

Опоздания и прогулы здесь исключены. На пробки в городе и головную боль уж не сошлёшься. Заболел — вылечат, проспал — разбудят. Кажется, кто добровольно согласится на такой режим? Ответ — для тех, кто идёт осознанно — не проблема, для тех, кто не подозревал о трудностях — нет пути назад, впрочем, его здесь и не ищут, а быстро подстраиваются под существующие условия и привыкают.

Плечо к плечу 24 часа в сутки. Развлечения — за стенами Суворовского училища. Родители и близкие всегда на связи, но лишний раз не пожалеют. Однако, конкурс на поступление сюда традиционно высок.

Суворовское образование считается элитным. Регулярно кадеты обгоняют на олимпиадах и в различных спортивных соревнованиях не только сверстников из общеобразовательных школ, но и ребят постарше.

Но главное достижение кадетов — это бережное сохранение истории, которая окружает их буквально на каждом шагу. Суворовское училище – это музей, где экспонаты можно трогать руками и даже топтать ногами. Например, паркет образца 1950-ых годов – а ведь это настоящий раритет. Большая редкость в городе! Его испытывали на прочность более 12 000 выпускников.

Военные классы под церковными сводами. Это одно из немногих помещений в Суворовском училище, где сохранился не только дух старины, но и старинные интерьеры. Каменные полукруглые своды и толстые стены достались в наследство от Духовной семинарии. В разное время тут были автокласс, класс бронетанковой техники, сейчас комната отдыха. Но кадеты вспоминают, что эта атмосфера лучше всего наводила на благочинный лад и размышления о вечном. При строительстве старой части здания, использовался кондовый кирпич с цементной пропиткой. Этим стенам уже порядка 2 веков! А им хоть бы что!

Здесь всё символично и каждая деталь интерьера напоминает о каких-то событиях в военной истории страны. Даже столбы на лестнице— их четыре, столько же, сколько фронтов освобождало БССР в ходе операции Багратион. А геральдические щиты символизируют победу.

Плитка, на замену которой нужно получить специальное разрешение. Впрочем, на неё пока никто не покушался. Нет необходимости. Плитка — в идеальном состоянии. С первого взгляда плитка выглядит хрупкой, особенно если вспомнить о её возрасте - страшно ступить на каблуках, но оказалось - она сталкивалась не только с полиуретановыми набойками.

Статуя Суворова постепенно вырастает над парадной лестницей. И в этом тоже есть свой смысл. Кадеты никогда не чувствовали, что главный символ училища довлеет над ними, но при этом понимали его значимость в военном деле.

Ботфорты Суворова, не смотря на то, что владелец их носил архи-аккуратно, регулярно оказывались в ремонте обуви. Окантовку сапога всё время изнашивали кадеты, хватаясь за неё как за символ успешной учёбы. Последний раз каменные сапоги прочно закрепили на ногах великого полководца. До сих пор бывшие кадеты не упускают возможность начистить сапоги Суворову носовым платком.

Актовый зал Суворовского училища - мечта киношников. Для кадетов — привычная обстановка интерьер, для съёмочной группы — готовые декорации. Один из последних нашумевших фильмов, в котором узнаются местные интерьеры - сериал о Вольфе Мессинге, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Актовый зал — это единственное место, в котором можно было проявлять фантазию и что-то менять, хотя бы в цвете стен - сейчас они нежно-голубого цвета - как и задумал первоначально автор проекта Георгий Заборский.

Не смотря на то, что здесь все прекрасно чувствуют себя в атмосфере 50-х годов прошлого века, кое-что всё равно остаётся на втором плане. И хранится как тайна хоть и не за семью печатями, но за одними кулисами. Барельефу с изображением Ленина повезло. Он хотя бы сохранился. А вот Сталин бесследно исчез, с этого же места.

Здесь говорят: «Не бывает бывших кадетов». Это звание на всю жизнь, это воспитание и отношение к людям.

Георгий Шабанов, выпускник:

Я по сей день не могу в транспорте ехать сидя. Меня приучили стоять, даже если нет поблизости пенсионеров, женщин, детей, не могу сесть.

Когда у скульптора Владимир Жбанова возник замысел создать композицию «юный суворовец», мальчик сначала был практически с пальчик — не более полуметра. И никак не мог вырасти целых 5 лет. И только в 2008 году, в день 55 годовщины образования Суворовского училища, бронзовый кадет всё же занял своё место у служебного входа в здание.

Пётр Чаус - первый выпускник Суворовского училища, первый министр обороны Беларуси и Главный суворовец Мира (председатель международной организации «Кадетское братство»). Достойный герой для подражания! Живая легенда Суворовского училища, здесь частый гость.

Маленький бронзовый суворовец, величественная статуя Александру Суворову... и сотни юных кадетов, которым есть на кого ровняться: по этим же коридорам ходили и в этих же классах учились 23 героя Советского союза. От этих ребят не требуют подвигов, от них ждут защиты...

Выражаем благодарность архиву научно-технической документации, историку архитектуры Вячеславу Чернатову за помощь в подготовке сценария.