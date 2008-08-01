За неделю до Олимпиады в минском кинотеатре "Центральный" открылась выставка

Она посвящена белорусским покорителям Олимпа. Многие фотографии представлены публике впервые.

В экспозиции "Один мир — одна мечта": 24 эксклюзивных снимка из семейных архивов известных спортсменов. Под стекло угодили детские фотографии, кадры тренировочных будней и первые шаги к пьедесталу.

Сергей Михаленок, куратор выставки, рассказывает:

— В экспозиции используются любительские фотографии детей, здоровый образ жизни: либо спортом занимаются, либо на море отдыхают все, а вторая часть выставки — это уже наши чемпионы олимпийские, сравниваем: вот они олимпийские чемпионы, а вот они — дети. Мечтали или не мечтали они стать чемпионами олимпийскими, но они стали ими.

Напомню, "Один мир — одна мечта" — это не только название фотовыставки, это еще девиз грядущих игр в Пекине. А до олимпиады осталась всего семь дней.

