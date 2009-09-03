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За Мирским замком будут следить

03 сентября 2009 07:08
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Белорусская республиканская научно-методическая рада проследит за реконструкцией Мирского замка.

Возникающие в ходе восстановительных работ вопросы будут постоянно находиться в центре внимания Министерства культуры.

Замок в Мире — выдающееся произведение белорусского зодчества. Выполненный из камня и кирпича, окруженный земляными валами и рвами с водой, своей монументальностью и неприступностью он олицетворял силу и неограниченную власть белорусских магнатов.

Мирский замок - первый архитектурный памятник Беларуси, внесенный в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. 

# Культура

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