За кулисами «Телевершины»-2010

Эта телевершина хоть и была шестой по счету, но многое было впервые. Медиаолимп впервые окружали стилизованные телевизоры – такие декорации придумали сценографы. В жюри впервые - российские мэтры экрана. Дотянуться до вершины впервые позволили продюссерам, а прикоснуться телевизионному пространству - смогли простые зрители.

Дотянуться до бронзовой вершины жаждут многие, но за 5 лет конкурса еще никому из журналистов не удалось разгадать тайну появления статуэтки. Сам автор тщательно скрывает все рецепты своей архитектурно-телевизионной кухни. Всё что известно – весит главный телевизионный приз полкило, а высота - 39 сантиметров

Андрей Хотяновский — автор белорусской телестатуэтки. В этом году он впервые раскрыл рецепт приготовления главного приза. Из этой оболочки появились на свет больше сотни телевершин. Сначала они восковые, потом керамические, после этого бронзовые.

Андрей Хотяновский, скульптор:

Сейчас мы залили первый слой воска. Он должен остыть. Потом еще нужно сделать слоя два-три.

Бронзовой статуэтка становится в специальном литейном цехе, после этого скульптура возвращается к автору. Последний штрих — полудрагоценный камень феонит, который венчает главный телевизионный приз.

Началась «Телевершина», как и полагается любому масштабному конкурсу, еще за кулисами. Пока мастера грима рисовали лица лицам телеэкрана, другие, скрывая эти же лица под темными очками, распевались.

«Телевершина» телевершиной, а обед по расписанию. Артисты балета вместо пищи духовной потребляли пищу отнюдь не диетическую, а телеведущей Ирине Хануник-Ромбальской от калорийного яства пришлось отказаться.

Ирина Хануник-Ромбальская, СТВ:

Приходится поменьше есть, чтобы в платье уместиться. Как оказалось, я постоянно наступаю на шлейф, поэтому буду как-то стараться его приподнимать.

Тем временем в зале звезды эфира уже взошли на телеолимп. К слову, на шестую по счету вершину 50 телекомпаний подали 245 заявок. Телеканал СТВ получил сразу 4 награды. Первая - в номинации «Лучшая общественно-политическая программа». Впрочем получаем мы ее второй раз подряд.

Ольга Бакланова, СТВ:

Все остальным членам нашей съемочной бригады уже позвонили – сказали. Они сейчас воюют на информационных фронтах.

Тем, кто воюет на информационном поле тоже досталось по заслугам. В номинации лучший репортер СТВ лидирует второй год подряд. На этот раз репортерская высота покорилась Наталье Копотевой. К слову, она одна из самых молодых номинантов конкурса, но это не помешало ей оставить позади всех конкурентов!

Наталья Копотева, СТВ:

Не правда – мы конкуренты, возможно, только на съемках, на работе. И то, это бывает достаточно редко. В жизни мы друзья, и это должно быть главным.

Еще одна статуэтка, пожалуй, в самой пристижной номинации — «Лучший ведущий информационной программы», досталась Ольге Бельмач. Впрочем, это не единственная ее награда. В интерактивном голосовании на приз зрительский симпатий Ольга расположилась на второй строчке. 12 тысяч зрителей на протяжении полутора часов в прямом эфире боролись за рейтинг любимых телеведущих.

Ольга Бельмач, СТВ:

Благодарю всех, кого я встречала в жизни: у каждого из вас я что-то взяла, чему-то научилась. Именно с этим багажом иду по жизни.

Людмила Ковалёва, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

С такой отдачей, с таким самопожертвованием, с такой любовью к своей профессии, как работают те люди, которые получили «Телевершины» в этом году, - это редкость. Несмотря на то, что для всех из нас телевидение - это часть жизни, а для них, наверное, вся жизнь.

Лучшего продюссера на «Телевершине» называли впервые. Им стал Павел Кореневский. Развлекательные проекты — его стихия. «Звездный ринг», «Мисс-Минск, «Музыкальная премия СТВ» и даже нынешняя «Телевершина». Все эти проекты создавались под его руководством.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное Телевидение»:

На сегодняшней «Телевершине» задействовано человек 100-120 и продюсер должен знать работу каждого. И оператора, и осветителя. И вникать в нее.

Эту «Телевершину» журналисты уже успели окрестить немузыкальной, хотя с этим можно не согласиться. Гимн эфиру, поппури из саундтреков к телепрограммам и премьера от группы «3+2».

Павел Латушко, министр культуры Республики Беларусь:

Роль телевидения (и информационная, и образовательная) возрастает с каждым днем. Поэтому важно, чтобы программы не были поверхностными, глубоко рассказывали про историю нашей культуры, про корни, про современное, которое определяет будущее.

Михаил Швыдкой, глава Академии российского телевидения:

Я люблю телевидение. Могу сказать, что у вас работают серьезные, профессиональные люди.

Ольга Макей, Екатерина Расолько и Сергей Капустин