Юрию Григоровичу исполнилось 85 лет

Этот талантливый российский хореограф на десятилетия вперед определил пути развития балетного искусства. С юбилеем народного артиста СССР поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.Знаменитый хореограф родился в Ленинграде. Сочинять танцы начал еще в юношеском возрасте. И первые балетные постановки в театре сразу имели успех. Более тридцати лет Григорович руководил труппой Большого театра России. Это время стало периодом расцвета для коллектива и завоевания мирового признания. В копилке хореографа такие знаменитые балеты как «Щелкунчик», «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта». Григорович также дал новую жизнь шедеврам прошлого, среди которых «Спящая красавица» и «Лебединое озеро», сообщили в программе Новости
«24 часа» на СТВ.