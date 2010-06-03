Юрий Адамович: минский чеканщик, работы которого радовали Уго Чавеса и премьер-министра Малайзии

Этот минчанин не может усидеть ни минуты без дела. Любовь к труду, заложенная еще в детстве, открыла в нем необыкновенный талант. Плоды ремесла этого столичного мастера ежегодно украшают выставки разных стран мира.

В доме этого минчанина сказка как будто оживает. Русалки кокетливо свешивают свои хвосты, а Баба Яга пытается заманить к себе в избу кота, который так похож на этот белоснежный комок. Каждый из этих фольклорных персонажей одинаково любим для мастера.

Юрий Адамович:

Искусство не может быть временно, оно или искусство или нет. Бабушки, которые умеют ткать, которые делали слутцкие пояса, корзины, их через лет 5-10 лет не будет, и это просто потеряется.





Вот уже почти 40 лет столичный мастер, совмещая чеканку и резьбу по дереву, создает настоящие шедевры. Еще в детстве дедушка обучал маленького мальчика работе с деревом и металлом. Род Адамовичей всегда отличался не только трудолюбием, но и особым интересом к истории родного города.

Юрий Адамович:

Я очень люблю историю Минска и знаю ее, моя мама дворянского рода и она много рассказывала. Оба моих сына историки, а старший очень интересуется историй Минска. И все мы очень интересуемся, потому что коренные минчане, много лет прожили здесь, и наши деды жили здесь и прадеды.

Небывалые трехмерные композиции столичного мастера неоднократно становились подарками для таких знаменитых людей, как Уго Чавес, или, например, премьер-министр Малайзии. Изготовление детали из металла – это только часть работы над композицией. Далее мастер приступает к работе с деревом. Вот так вдали от городской суеты столичный мастер снова и снова пристукивает своим молотком, создавая удивительные композиции в лучших традициях белорусской культуры.