Юные таланты продолжают гастролировать

Гастрольный тур стипендиатов фонда по поддержке талантливой молодежи продолжат концерты в Брестской области.Начиная с 12 марта они пройдут в течение месяца в Барановичах, Бресте, Пружанах, Кобрине, Берёзе, Белозерске. Всего будет организовано десять концертов. Напомним, гастрольный тур стипендиатов фонда, лауреатов международных конкурсов, проходит в Беларуси впервые. Он начался 14 февраля концертом в Борисове. В апреле выступления молодых талантливых исполнителей пройдут также в Гродненской, Гомельской и Могилевской областях. Такие концерты дают дополнительную возможность развиваться как гастролирующим артистам, так и молодым исполнителям, проживающим в регионах.