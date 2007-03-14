Юные певцы и певицы приглашаются:

В Беларуси начался прием заявок для участия в республиканском детском конкурсе "Песня для Евровидения" - отборочном туре детского "Евровидение-2007". Срок подачи заявки - до 31 мая 2007 года. В музыкальном состязании может участвовать песня на русском или белорусском языках, которые никогда не были публично исполнены. Итоги отборочного тура подведет профессиональное жюри, которое выберет не более десяти песен для участия в финале. Финал республиканского конкурса пройдет в сентябре 2007 года. Песню-победителя определят по итогам телефонного голосования телезрителей и голосования профессионального жюри. В нынешнем году изменился возрастной ценз участников. Теперь конкурсантам должно быть не менее десяти и не более пятнадцати лет.