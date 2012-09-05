Юные минчане превратили строительную площадку в Московском районе Минска в галерею искусств

Новости Беларуси. Строительная площадка превратилась в галерею искусств. Пока жилой квартал «Московский» только обретает новый архитектурный силуэт, границы с неблагоустроенной территорией стирают маленькие изобразительные шедевры большого формата.

Идея превратить строительную перегородку в конкурсный вернисаж родилась у застройщика, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И уже сейчас более сотни разноцветных сюжетов рассказывают прохожим о том, каким юные минчане видят будущее нового квартала на проспекте Дзержинского.

Анжелика Цыганкова, председатель товарищества собственников:

Это красиво, эстетично, уютно. По большому счету, количество рисунков было очень большое. Рисунки сами сохранены. Наверное, потом мы их возьмем в рамочное обрамление и вывесим в холлах квартала.