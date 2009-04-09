Юные Художники из 19 стран представили картины о своей родной земле

Выставка лучших детских творений открылась в Республиканском экологическом центре детей и юношества.

На них — художественное воплощение особенностей культуры, яркие образы и только цветные краски. Картины уже успели полюбиться первым зрителям, как взрослым, так и совсем юным.

- Ребята отражали в своих рисунках красоту родной земли, его народа, его традиции, какие-то настроения, мечтания, - говорит корреспонденту телеканала СТВ Галина Волкова, методист. - Отрадно отметить, что эта выставка пользуется большой популярностью, и каждый год все больше и больше стран, все больше и больше участников принимают участие в этой выставке.

